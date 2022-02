വൈപ്പിന്‍ :''എന്റെ സമയം കഴിയുംവരെ ഇവിടെ ഒരു കരിയില പോലും കത്തിക്കില്ല. ഒരു പുല്‍നാമ്പ് പോലും പിഴുതെറിയുകയുമില്ല'' - എടവനക്കാട് സ്വദേശിയും എന്‍ജിനീയറുമായ ഐ.ബി. മനോജിന്റെ വാക്കുകളാണിത്. വൈപ്പിന്‍ സംസ്ഥാന പാതയ്ക്ക് അധികം ദൂരെയല്ലാതെ എടവനക്കാട് ഹിദായത്തുല്‍ ഇസ്ലാം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിനു പിന്നിലുള്ള പൈതൃകമായ ഒന്നരയേക്കര്‍ പുരയിടം കാടാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് മനോജ്.

മുതുമുത്തശ്ശി വയലില്‍ കല്യാണിയമ്മ മുതല്‍ നാലാമത്തെ തലമുറയാണ് ഈ പുരയിടത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ താമസം. 1991-ല്‍ തൃശ്ശൂര്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് കോളേജില്‍ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് പാസായ വ്യക്തിയാണ് മനോജ്. മാതാപിതാക്കളും ഇവിടെത്തന്നെയാണ് താമസവും. സെന്റൊന്നിന് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ വില വരാവുന്ന ഭൂമിയാണ് പക്ഷികള്‍ക്കും ചെറുജീവികള്‍ക്കും പാര്‍ക്കാനുള്ള ഇടമാക്കി മാറ്റിയത്.

വനമിത്ര അവാര്‍ഡ് ജേതാവായിരുന്ന അന്തരിച്ച പ്രൊഫ. ജോണ്‍ സി. ജേക്കബ്ബിന്റെ ചിന്തകളില്‍ പഠനകാലത്ത് ആകൃഷ്ടനായാണ് പ്രകൃതിയെ കൂടുതലായി അറിയാന്‍ ശ്രമമാരംഭിച്ചത്. നഗരത്തില്‍ സ്വന്തമായി ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനം പാതിവഴിയില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചാണ് 24 വര്‍ഷമായി ജീവിക്കുന്നത്. മാളയ്ക്കടുത്ത് പൂപ്പത്തിയില്‍ താമസിച്ചിരുന്ന ജോണ്‍സിയുടെ പുരയിടം സന്ദര്‍ശിച്ചതു മുതലാണ് അത്തരത്തിലൊന്ന് സ്വപ്നം കാണാന്‍ തുടങ്ങിയത്.

പുരയിടത്തിന്റെ മൂലയില്‍ പത്ത് സെന്റാണ് പരീക്ഷണ ശാലയായത്. കൈയില്‍ കിട്ടുന്ന വിത്തുകളൊക്കെയും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിടാന്‍ തുടങ്ങി. മഴ പെയ്തിറങ്ങുമ്പോള്‍ അവയൊക്കെയും മുളപൊട്ടി മരങ്ങളായി മാറുന്നതോടെ കൗതുകവും താത്പര്യവും കൂടി. സാവധാനം പുരയിടം മുഴുവന്‍ ഇത്തരത്തില്‍ മാറ്റപ്പെട്ടു.

തന്റെ സൈക്കിളില്‍ ഊരുചുറ്റുമ്പോഴും കാണുന്ന വിത്തുകള്‍ സഞ്ചിയില്‍ ശേഖരിക്കുകയാണ് രീതി. ഫലവൃക്ഷങ്ങളുടെ ഒരു കൊച്ചുവനം ആയിരുന്നു മനസ്സ് നിറയെ. പ്രളയം െവച്ചുണ്ടായ കരയായതിനാല്‍ വൈപ്പിന്‍കരയുടെ മണ്ണിന്റെ സവിശേഷത കൊണ്ട് ഇത് മുഴുവന്‍ ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല. കണ്ടലും അനുബന്ധ വൃക്ഷങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായി വളരുക.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഫലവൃക്ഷക്കാട് എന്ന സങ്കല്പം ഉപേക്ഷിച്ചു. വളര്‍ന്നുവരുന്നതെന്തായാലും അതിനെ വളരാന്‍ അനുവദിക്കലായി പിന്നീട്. ഇപ്പോള്‍ പുരയിടത്തില്‍ നൂറിലേറെ ഇനങ്ങളില്‍ പെട്ട വൃക്ഷങ്ങള്‍ തന്നെയുണ്ട്. ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥ നന്നേ പിടിച്ച കിളികളും പാമ്പും കീരിയും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ജീവികളുമൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്.

വിദ്യാലയങ്ങളുടെ വളപ്പില്‍ ഇത്തരം ഉദ്യാനങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നതിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള സഹായവും ചെയ്തുകൊടുക്കാന്‍ സദാ സന്നദ്ധനാണ് മനോജ്. അതിനായി ഒരു രൂപ പോലും പ്രതിഫലം പറ്റുന്നില്ല എന്നതും സവിശേഷത. തൈകള്‍ നല്‍കുന്നതിന് പകരം വിത്തുകള്‍ ശേഖരിപ്പിച്ച് കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് തന്നെ തൈകള്‍ മുളപ്പിക്കാന്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് മനോജിന്റെ രീതി.

സ്‌കൂളുകളില്‍ ഏറ്റവും ഉചിതം ശലഭോദ്യാനമാണെന്ന അഭിപ്രായമാണ് മനോജിന്.'മാതൃഭൂമി' സീഡ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി വളരെ അടുത്ത് സഹകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട് മനോജ്. മാതാപിതാക്കളായ ബാലകൃഷ്ണന്റെയും ഇന്ദിര ടീച്ചറുടെയും അമേരിക്കയില്‍ എന്‍ജിനീയര്‍മാരായ സഹോദരങ്ങളുടെയുമൊക്കെ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവുമാണ് പ്രകൃതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള തന്റെ ചുവടുെവപ്പുകളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാന്‍ പ്രേരകശക്തിയായി മാറുന്നത്.

