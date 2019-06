ഔലി: കോടീശ്വര വിവാഹം ഹിമാലയന്‍ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ഔലിയില്‍ നിക്ഷേപിച്ച മാലിന്യങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ചിലവ് അവരില്‍ നിന്ന് തന്നെ ഈടാക്കാന്‍ തീരുമാനമായി. 200 കോടി രൂപ മുടക്കി പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യമുള്ള മേഖലയില്‍ നടത്തിയ വിവാഹം വിവാദമായിരുന്നു. ജൂലൈ ഏഴിനകം ഔലിയില്‍ മാലിന്യങ്ങള്‍ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാന്‍ നൈനിറ്റാള്‍ ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഇതിനകം 54000 രൂപ വിവാഹം നടത്തിയ അജയ് ഗുപ്തയില്‍ നിന്നും അതുല്‍ ഗുപ്തയില്‍ നിന്നും ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ മാലിന്യ നിര്‍മാര്‍ജനത്തിന് ചിലവായ തുക മുഴുവന്‍ ഈടാക്കാനാണ് തീരുമാനമായത്. ഇതുവരെ 150 ക്വിന്റല്‍ (15 ടണ്‍) മാലിന്യം ജോഷിമഠ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ അധികൃതര്‍ നീക്കിക്കഴിഞ്ഞു. 150 പേര്‍ക്കു മാത്രം പങ്കെടുക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയ വിവാഹ ചടങ്ങാണ് ഇത്രയേറെ മാലിന്യം പുറംതള്ളിയത്.

മാലിന്യം നീക്കിയ ശേഷം അതുവരെ ചിലവായ മുഴുവന്‍ തുകയുടേയും കണക്ക് ഗുപ്ത കുടുംബത്തിന് നല്‍കണം. മുഴുവന്‍ തുകയും അവര്‍ നല്‍കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് വാഹന സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്താമെന്നും ഗുപ്ത കുടുംബം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

content highlights: Gupta Family will pay full amount to clean up Wedding Venue In Himalayan city Auli