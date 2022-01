ഗുരുതരമായി വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ശുദ്ധജല കടലാമകള്‍ക്ക് ജി.പി.എസ് ഘടിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് പശ്ചിമബംഗാൾ വനംവകുപ്പ് . സുന്ദര്‍ബെന്നിലായിരിക്കും ഇത്തരത്തില്‍ കടലാമകള്‍ക്ക് ജി.പി.എസ് ഘടിപ്പിക്കുക. കടലാമകളുടെ അതിജീവന മാര്‍ഗങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങള്‍ക്കുമായിട്ടാണിതെന്ന് അധികൃതര്‍ പ്രതികരിച്ചു. ബതാഗുര്‍ ബസ്‌കാസ് എന്ന കടലാമ വിഭാഗത്തിലായിരിക്കും ജി.പി.എസ് ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ ഘടിപ്പിക്കുക.

പത്ത് ബതാഗുര്‍ ബസ്‌കാസുകള്‍ക്ക് ജനുവരി 19 ന് ജി.പി.എസ് ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.ബാച്ച് തിരിച്ചായിരിക്കും ജി.പി.എസ് ഘടിപ്പിക്കുകയെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. അടുത്ത ബാച്ചില്‍ 20 കടലാമകളെയാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ശുദ്ധജല കടലാമയാണ് ബതാഗുര്‍ ബസ്‌കാസ്.

ജി.പി.എസ് തത്സമയ നിരീക്ഷണത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നതിനൊടൊപ്പം അവയുടെ പ്രത്യുത്പാദന രീതികളും മനസിലാക്കുന്നതിന് ഗുണകരമാകുമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

Content Highlights: gps tag to be provided for freshwater turtle in sundarbans