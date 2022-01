ഉപയോഗശൂന്യമായ മത്സ്യബന്ധന സാമഗ്രികള്‍ കടലിലേക്കു വലിച്ചെറിയുന്നത് മത്സ്യസമ്പത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്നു. തിമിംഗലം അടക്കമുള്ള സമുദ്രജീവികള്‍ക്ക് ഇവ ഭീഷണിയായി തീര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും നാല് മുതല്‍ ആറ് വരെ ആഴ്ച സമുദ്രത്തില്‍ തുടരുന്ന ഫ്രാന്‍സ്, സ്‌പെയിന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളില്‍ സാമഗ്രികള്‍ സൂക്ഷിക്കാനാവശ്യമായ സ്ഥലമുണ്ടാവില്ല. ഇത്തരം സാമഗ്രികള്‍ വലിച്ചെറിയപ്പെടുകയാണ്. ധാരാളം മീനുകളുമായി തുറമുഖത്തിലെത്തുന്ന ഫ്രാന്‍സിലെയും സ്‌പെയിനിലെയും ബോട്ടുകളില്‍ ഇത്തരം സാമഗ്രികളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാവില്ല.

ഒരു മാസം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന മത്സ്യബന്ധന യാത്രയില്‍ 20 പേരടങ്ങുന്ന സാധാരണ സംഘം മൂലം 20 ക്യുബിക് മീറ്റര്‍ മാലിന്യമാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം ബോട്ടുകളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലകള്‍ വളരെ വലുതായിരിക്കും. അഞ്ചു ദിവസം കൂടുമ്പോള്‍ ശരാശരി ഒരു കപ്പല്‍ ഒരു ക്യുബിക് ഗില്‍നെറ്റ് കരയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. പല ജലാശയങ്ങളിലും ഗില്‍നെറ്റിങ് (മത്സ്യബന്ധന വല ലംബമായി തൂക്കിയിട്ട് നടത്തുന്ന മത്സ്യബന്ധനം) നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്‌കോട്ട്‌ലാന്‍ഡില്‍ തീരത്തിന് ആറ് മൈല്‍ ദൂരത്തുള്ള പ്രദേശം ഇവ പരിപൂര്‍ണമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

കപ്പലുകളില്‍ ഗില്‍നെറ്റുകളുടെ ഉപയോഗം നിരീക്ഷണ വിധേയമാക്കാറുണ്ട്. പ്രാദേശിക മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകള്‍ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാറുണ്ടെങ്കിലും വിദേശ ബോട്ടുകളില്‍ പലപ്പോഴും നിരീക്ഷണം സാധ്യമാകാറില്ല. കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ വടക്കന്‍ ഹൈലാന്‍ഡ്‌സില്‍ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യങ്ങളുടെ 90 ശതമാനവും ഉപയോഗ ശൂന്യമായ മത്സ്യബന്ധന സാമഗ്രികളാണ്. ലോകത്തെമ്പാടും സമാനമായ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ട്. ഗില്‍നെറ്റിങ് മെക്‌സിക്കോയിലെ കോര്‍ട്ടെസ് കടലില്‍ വസിക്കുന്ന തിമിംഗലങ്ങളുടെയും ഡോള്‍ഫിനുകളുടെയും എണ്ണത്തില്‍ ഗണ്യമായ കുറവ് വരുത്തി.

