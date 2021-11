ലണ്ടന്‍: കടല്‍ജീവികളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളുടെ ടിക്കറ്റ് വിൽപന അവസാനിപ്പിച്ച് യാത്രാ കമ്പനിയായ എക്‌സ്പീഡിയ. ഡോള്‍ഫിനുകളുടെയും തിമിംഗലങ്ങളുടെയും പ്രകടനങ്ങള്‍ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിനോദ പരിപാടികൾ ഇനി മുതല്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയില്ലെന്ന്‌ കമ്പനി അറിയിച്ചു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികളുടെ പരിപാടികള്‍ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോണ്‍സന്റെ ഭാര്യയായ ക്യാരി ജോണ്‍സണ്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കമ്പനിയെത്തിയത്.

അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായി യാത്രകളും മറ്റ് ടൂര്‍ പാക്കേജുകളും നല്‍കുന്ന കമ്പനിയാണ് എക്‌സ്പീഡിയ ഗ്രൂപ്പ്. 'അടുത്തിടെ ഞങ്ങളുടെ മൃഗസംരക്ഷണ നയം പുനഃക്രമീകരിച്ചു. ഡോള്‍ഫിനുകളോ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളുടെയോ പ്രകടനങ്ങള്‍ ഇനി മുതല്‍ ഞങ്ങളുടെ നേത്യത്വത്തിലുള്ള ടൂര്‍ പ്രോഗ്രാമുകളിലുണ്ടാവുകയില്ല,' കമ്പനി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

സ്വാഭാവികമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ കടല്‍ജീവികളെ താമസിപ്പിക്കുന്നതിനോട് കമ്പനി എതിര്‍പ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും വിനോദ ഉപാധികള്‍ക്കായി അവയെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോട് കമ്പനിക്ക് യോജിപ്പില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

We recently adjusted our animal welfare policy. As a result, attractions and activities that involve performances by or interactions with dolphins and other cetaceans will no longer be available on our sites. Learn more: https://t.co/8MIDMkZGMT