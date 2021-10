ന്യൂയോർക്ക്: അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിനിധികള്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിലേക്ക് പതിയെയാണ് ദിനോസര്‍ കയറി വന്നത്. മൈക്കു കയ്യിലെടുത്ത് കൊണ്ട് ആ ദിനോസര്‍ മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞു-" വംശമറ്റ് പോവുക എന്നത് തീര്‍ത്തും ഒരു മോശം ഐഡിയയാണ്". ഡോണ്ട് ചൂസ് എക്‌സ്റ്റിങ്ഷനിന്റെ ഭാഗമായി യുഎന്‍ഡിപി തയ്യാറാക്കിയതാണ് ദിനോസര്‍ വീഡിയോ. യുഎന്‍ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് തങ്ങളുടെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലാണ് രസകരവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിന്തിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതുമായ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഭൂമിയെ വാസയോഗ്യമല്ലാതാക്കുന്ന സങ്കീര്‍ണ്ണമായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങള്‍ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നതില്‍ മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടലുകള്‍ക്ക് വലിയ പങ്കാണുള്ളത്. അത്തരം പ്രവൃത്തികള്‍ തുടരുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സ്വന്തം നിലനില്‍പിനെ തന്നെ ബാധിക്കുമെന്ന ഉപദേശം നല്‍കാനാണ് വീഡിയോയിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. വംശനാശം വന്ന ജീവി തന്നെ വന്ന പറയുന്ന ഉപദേശം അൽപം നർമ്മം കലർത്തി എന്നാൽ ഗൗരവം ഒട്ടും ചോരാതെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിൽ.

1.1കോടി യുഎസ് ഡോളറാണ് ഫോസില്‍ ഇന്ധന സബ്‌സിഡികള്‍ക്കായി ലോക രാജ്യങ്ങള്‍ ചിലവഴിക്കുന്നത്. ചൂടിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹരിത ഗ്രഹ പ്രതിഭാസമാണ് ഇതുമൂലമുണ്ടാകുന്നത്. ഇത് കാലാവസ്ഥയിലാകെ വ്യതിയാനമുണ്ടാക്കി വലിയ വംശനാശ ഭീഷണി മനുഷ്യനുയര്‍ത്തുമെന്ന സന്ദേശമാണ് ദിനോസര്‍ വീഡിയോ നല്‍കുന്നത്.

According to @IMFNews, the world's governments are spending USD 11 million a minute to support fossil fuels which cause heat-trapping greenhouse gas emissions. #DontChooseExtinction, says @UNDP ahead of #COP26. pic.twitter.com/0jK4JBSFEd