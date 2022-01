സമുദ്രങ്ങളില്‍ അത്യപൂര്‍വമായി മാത്രം കാണാന്‍ കഴിയുന്ന മുദ്രജീവിയാണ് ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒക്ടോപസ്. ലോകത്താകെ ചുരുക്കം ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍ മാത്രമേ ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മറൈന്‍ ബയോളജിസ്റ്റായ ജസീന്ത ഷാക്കെല്‍ടണ്‍ ഗ്രേറ്റ് ബാരിയര്‍ റീഫില്‍ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒക്ടോപസിനെ കണ്ടെത്തിയതോടെ വീണ്ടും വാര്‍ത്തകളില്‍ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയാണ് ഈ നീരാളി. ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒക്ടോപസിനെയാണ് കണ്ടെത്തന്നറിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള അത്ഭുതവും അദ്ദേഹം പങ്ക് വെച്ചു. 'ആദ്യം കണ്ടപ്പോള്‍ നീരാളിയുടെ കുട്ടിയാണെന്നാണ് കരുതിയത്. എന്നാല്‍ അടുത്ത് എത്തിയതോടെ പെണ്‍ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒക്ടോപസാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു', അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

