അന്റാര്‍ട്ടിക്കയുടെ കടല്‍ത്തീരത്ത് പര്യവേഷണം നടത്തുന്ന ഗവേഷകര്‍ ലണ്ടന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് വലുപ്പം വരുന്ന ഐസ്ഫിഷുകളുടെ കോളനി കണ്ടെത്തി. ആറ് കോടി (ആറ് മില്ല്യണ്‍) വരുന്ന സജീവ കോളനികളാണ് പര്യവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയത്. പതിവ് വിവര ശേഖരണത്തിനിടയിലാണ് സമുദ്ര അടിത്തട്ടിന് ഒന്നര മുതല്‍ രണ്ടര മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരത്തില്‍ കോളനികളുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അന്റാര്‍ട്ടിക്കയുടെ തെക്കന്‍ വെഡല്‍ സമുദ്രത്തിലാണ് കോളനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ കണ്ടെത്തലിന് മുമ്പ് 60 ഓളം വരുന്ന ഐസ്ഫിഷുകളുടെ കൂട് മാത്രമായിരുന്നു പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്നത്. പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് കറന്റ് ബയോളജി എന്ന ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

