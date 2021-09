കാനറി സ്പാനിഷ് ദ്വീപുകളിലെ ലാ പാല്‍മയിലെ കുംബ്രെ ബിയേഹ അഗ്നിപര്‍വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വന്‍ നാശനഷ്ടം. ശക്തമായ ലാവാ പ്രവാഹത്തെ തുടര്‍ന്ന് നൂറുകണക്കിന് വീടുകളാണ് അഗ്നിക്കിരയായത്. 6000 പേര്‍ക്ക് പ്രദേശത്ത് നിന്നു മാറിപ്പോകേണ്ടി വന്നു.

അഗ്നിപര്‍വ്വത സ്‌ഫോടനം ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെ നാല് ഭൂചലനങ്ങളാണ് പ്രദേശത്തുണ്ടായത്. ലാവാപ്രവാഹം വലിയ സ്‌ഫോടനങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കുമെന്നും അത് കടലില്‍ ചെന്ന് പതിക്കുന്നതോടെ വിഷവാതകം വ്യാപിക്കാനിടയുണ്ടെന്നും അധികൃതര്‍ പറയുന്നു.

ലാവാ പ്രവാഹത്തിന്റെ 3.7 കിലോമീറ്റര്‍ പരിധിയില്‍ അധികൃതര്‍ വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നൂറിലേറെ ഹെക്ടര്‍ പ്രദേശത്തേക്ക് ലാവ ഇതിനോടകം വ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

🔥 house reached by the lava of the volcano of La Palma in the Canary Islands 🔥 @lapalma #lapalma pic.twitter.com/e1qihc69T0