ആനവലിപ്പത്തിലുള്ള 'ആനപ്രശ്‌ന'ത്തില്‍പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആഫ്രിക്കന്‍ അയല്‍രാജ്യങ്ങളായ ബോട്‌സ്വാനയും സിംബാബ്‌വെയും. ഒരുപാട് ആനകളുണ്ട് എന്നതാണ് ഈ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നം. ഇതു മറികടക്കാന്‍ ബോട്‌സ്വാന കണ്ടെത്തിയതാകട്ടെ ആനവേട്ടയ്ക്കു മേലുണ്ടായിരുന്ന നിയന്ത്രണം എടുത്തുമാറ്റുക എന്നതും.

ആനകള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യമാണ് ബോട്‌സ്വാന. ഏകദേശം 1,20,000നും 1,30,000നും ഇടയില്‍ ആനകള്‍ ബോട്‌സ്വാനയിലുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആനവേട്ടയ്ക്കു മേലുള്ള നിയന്ത്രണം എടുത്തുമാറ്റാനുള്ള ബോട്‌സ്വാന സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ സംഘടനകളില്‍നിന്നും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍നിന്നും വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.

അതേമയം ആനകളും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകള്‍ വ്യാപകമാകുന്നുവെന്നും ജനജീവിതത്തിന് ആനകള്‍ ഭീഷണിയാവുന്നുവെന്നതുമാണ് വേട്ടയ്ക്കുള്ള നിയന്ത്രണം എടുത്തുമാറ്റാനുള്ള ന്യായമായി ബോട്‌സ്വാന സര്‍ക്കാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. മേയ്മാസത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം ബോട്‌സ്വാന കൈക്കൊണ്ടത്.

അമേരിക്കന്‍ ടെലിവിഷന്‍ അവതാരക എലന്‍ ഡിജെനെറസ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ ബോട്‌സ്വാനയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ബോട്‌സ്വാന സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്.

President Masisi, for every person who wants to kill elephants, there are millions who want them protected. We’re watching. #BeKindToElephants @OfficialMasisi https://t.co/iTSAYXvrfM