സമീപകാലത്തായി ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ തീരത്ത് അടിഞ്ഞത് നിരവധി കണക്കിന് വരുന്ന ബ്ലൂബോട്ടില്‍ ജെല്ലിഫിഷുകളാണ്. മുമ്പും പല പ്രദേശത്തും ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടാന്‍സ്മാനിയുടെ കിഴക്കന്‍ തീരം, ന്യൂ സൗത്ത് വെയില്‍സിലും വിക്ടോറിയയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും ഇവയെ കണ്ടതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ജെല്ലിഫിഷുകളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് ബ്ലൂ ബോട്ടിലുകളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്.

സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തില്‍ ഇവ സ്വന്ത്ര്യമായി ഒഴുകുന്നു. ശക്തമായ കാറ്റ് ഇവ കൂട്ടത്തോടെ കരയിലേക്കെത്താനുള്ള കാരണമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

Fun fact: the Blue-Bottle jellyfish, better known as the Portuguese Man o’War, isn’t a jellyfish at all, but from a related group of creatures called siphonophores. https://t.co/W9B3FbaA9S