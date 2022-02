വാഷിംഗ്ടണ്‍: അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയാണ് ബാള്‍ഡ് ഈഗിള്‍ അഥവാ കഷണ്ടിത്തലയന്‍ പരുന്ത്. അമേരിക്കന്‍ ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ ലോഗോയിൽ ഈ പക്ഷിയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. 2007 ലാണ് അമേരിക്കയില്‍ വംശനാശ പട്ടികയിലുള്ള ജീവികളുടെ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഇവ പുറത്തായത്. രാജ്യത്ത് പകുതിയിലേറെ വരുന്ന ബാള്‍ഡ് ഈഗിള്‍ എന്നറിയപ്പടുന്ന കഷണ്ടിത്തലയന്‍ പരുന്തുകള്‍ വന്‍തോതിൽ ലെഡുമായി (ഈയം) സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്താൻ ഇടയാകുന്നതായി പഠനറിപ്പോർട്ട്. സയന്‍സ് എന്ന ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠന റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. 1972 ല്‍ ഡിഡിടി എന്ന കീടനാശിനി നിരോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലായിരുന്ന കഷണ്ടിത്തലയന്‍ പരുന്തുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ ​ഗണ്യമായ വര്‍ധനവുണ്ടായത്.

എന്നാല്‍ ആ മാറ്റത്തിന് ആയുസ്സ് അധികമുണ്ടായില്ല. പിന്നീട് കാലിഫോര്‍ണിയ മുതല്‍ ഫ്‌ളോറിഡ വരെയുള്ള 38 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ പരുന്തുകളില്‍ 46 ശതമാനത്തിന്റെ അസ്ഥികളില്‍ മാരകമായ അളിവില്‍ ഈയം കണ്ടെത്തി. 2010 മുതല്‍ 2018 വരെ 1,200 ഓളം പരുന്തുകളുടെ രക്തം, എല്ല്, കരള്‍, കോശം എന്നിവയില്‍ വന്‍തോതിലാണ് ഈയത്തിന്റെ അംശം കണ്ടെത്തിയത്. ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വന്യജീവി ഈയവുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തിൽ വരുന്നതിന്റെ തോതും അതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളും പഠനത്തിന് വിധേയമാകുന്നത്. പരുന്തുകളില്‍ 50 ശതമാനം വരുന്നവയും ഈയവുമായി നിരന്തരം സമ്പര്‍ക്കത്തിന് വിധേയമാകുന്നത് ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നു.

മലിനമായ മണ്ണ്, സസ്യം, ജലം എന്നിവയില്‍ നിന്നാണ് പക്ഷികളിലേക്ക് ഈയമെത്തിച്ചേരുന്നത്. ഈയത്തിന്റെ അംശമടങ്ങിയ പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ മറ്റൊരു പ്രധാന സ്രോതസ്സാണ്.

ന്യൂറോടോക്‌സിനായ (നാഡീ വ്യൂഹങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷം) ഈയത്തിന് പരുന്തിന്റെ ആരോ​ഗ്യനില തകരാറിലാക്കാനും പറക്കാനും മറ്റുമുള്ള കഴിവ് കുറയ്ക്കാനും കാരണമാകും. ലെഡുമായുള്ള സമ്പര്‍ക്കം മൂലം ബാള്‍ഡ് ഈഗിളുകളുടെ അംഗസംഖ്യയില്‍ നാല് ശതമാനവും ഗോള്‍ഡന്‍ ഈഗിളില്‍ ഒരു ശതമാനവും കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, മാരകമായ രോഗങ്ങള്‍ എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പരുന്തുകളുടെ കഴിവ് ലെഡിന്റെ സമ്പര്‍ക്കം കുറയ്ക്കും. ലെഡുമായി സമ്പര്‍ക്കും വരുന്ന പരുന്തുകള്‍ ചില പ്രദേശങ്ങളില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതായാണ് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത്. വലിയ തോതില്‍ ലെഡുമായി സമ്പര്‍ക്കം നേരിട്ട പരുന്തുകളെ ചികിത്സിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തുക അസാധ്യമാണെന്ന് വിദ്ഗധര്‍ പറയുന്നു.

