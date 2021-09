ഭൂമുഖത്തു നിന്നുള്ള ദിനോസറുകളുടെ തുടച്ചു നീക്കലിന് ഹേതുവായ ഉല്‍ക്കാപതനമാണ് പാമ്പുകളെ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്‌തതെന്ന് പഠനം. ഭൂമിക്കടിയില്‍ ഒളിച്ചും, മാളത്തില്‍ ഭക്ഷണമില്ലാതെ ദീര്‍ഘകാലം കഴിഞ്ഞും പാമ്പുകള്‍ക്ക് ഉല്‍ക്കാപതനനാന്തരമുള്ള ലോകത്ത് അതിജീവിക്കാനായെന്നും പഠനം പറയുന്നു. ബാത്ത് സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകര്‍ നടത്തിയ പഠനം പ്രമുഖ സയന്‍സ് ജേണലായ നേച്ചര്‍ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

ഇത്തരത്തില്‍ അതിജീവിക്കാന്‍ പഠിച്ച പാമ്പുകളാണ് ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചതും ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂവായിരത്തിലധികം വ്യത്യസ്ത ജനുസ്സുകളായി പരിണമിച്ചതും. ഫോസിലുകള്‍ പരിശോധിച്ച് വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ പാമ്പുകളുടെ ജനിതക വ്യത്യാസങ്ങള്‍ വിശകലനം ചെയ്താണ് ഗവേഷകര്‍ ഇത്തരത്തിലൊരു നിരീക്ഷണത്തിലെത്തിച്ചേർന്നത്.

വില്ലൂന്നിപ്പാമ്പ് | ഫോട്ടോ: ഷംനാദ് ഷാജഹാൻ |

യാത്രാ മാഗസിനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചിത്രം

6.6കോടി വര്‍ഷം മുമ്പ് നടന്നതായി ശാസ്ത്രലോകം വിശ്വസിക്കുന്ന ഉല്‍കാ പതനത്തോടെയാണ് ദിനോസറുകള്‍ ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് പൂര്‍ണ്ണമായും വംശമറ്റത്. ഉല്‍കാ പതനത്തിന്റെ ഫലമായി ഭൂമികുലുക്കവും സുനാമിയും കാട്ടുതീയുമുണ്ടായി. ഇവയുണ്ടാക്കിയ ചാരം നിറഞ്ഞ മേഘങ്ങള്‍ സൂര്യനെ മറച്ചതുമൂലമുള്ള ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിലാണ് ദിനോസറുകളടക്കമുള്ള അനേക വര്‍ഗ്ഗം ജീവികളുടെ വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 76 ശതമാനം സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും ഈ കാലയളവില്‍ ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ പാമ്പുകളടക്കമുള്ള ചില ഉരഗ വര്‍ഗ്ഗങ്ങളും പക്ഷികളും മീനുകളും വംശനാശത്തെ അതിജീവിച്ച് ജൈവ ലോകത്തിലേക്ക് തിരികെ കയറി. ഭക്ഷണവും, ഇരകളും അവയ്‌ക്കൊപ്പം ജീവിച്ചിരുന്ന നിരവധി ജീവിവര്‍ഗ്ഗങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമായതോടെ പാമ്പുകള്‍ വിവിധ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ന് കാണുന്ന പാമ്പുകളുടെ രൂപത്തിലേക്ക് പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് പഠനം.

മലമ്പാമ്പുകളും വിഷപ്പാമ്പുകളും ഏറ്റവും വിഷമേറിയ കടല്‍പ്പാമ്പുകളും മണല്‍പ്പാമ്പുകളുമെല്ലാം ദിനോസര്‍ കാലഘട്ടത്തിനും ഉല്‍ക്കാപതനത്തിനും ശേഷം രൂപപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് പഠനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

"ഭക്ഷണ ശൃംഖല താറുമാറായതോടെ പാമ്പുകള്‍ ഏറെക്കാലം ഇരതേടാതെയും ഭക്ഷണമില്ലാതെയും ജീവിക്കാന്‍ പഠിച്ചു. അവര്‍ പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറി പല പരിസ്ഥിതികളുമായി ചേര്‍ന്ന് പലയിടങ്ങളില്‍ ജീവിക്കാന്‍ പഠിച്ചു", പഠന സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ബാത്ത് സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ ഡോ കാതറിന്‍ ക്ലെയിന്‍ പറഞ്ഞു.

ഈ ഉല്‍ക്കാപതനമുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കില്‍ പാമ്പുകള്‍ ഇന്നു കാണുന്ന പാമ്പുകളായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കില്ലായിരുന്നു. ഇരുട്ടത്ത് വേട്ടയാടാനും ഭക്ഷണമില്ലാതെ ദീര്‍ഘകാലം ജീവന്‍ നിലനിർത്താനുമുള്ള കഴിവ് മെക്‌സിക്കോയിലെ ഉല്‍ക്കാപതനത്തിനു ശേഷം ഇവരുടെ അതിജീവനത്തിനുള്ള കാരണമായി. അതിനു ശേഷം നിലനിന്ന പാമ്പുകളിലധികവും ഭൂമിക്കടിയിലോ വനമേഖലയിലേ ശുദ്ധജലത്തിലോ ജീവിക്കുന്നവയായിരുന്നു. പരിണാമത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് പിന്നീടാണ് ഏഷ്യയിലേക്കെല്ലാം ഇവയെത്തുന്നത്. ആ സമയം കൊണ്ട് പല പാമ്പുകളും വലുപ്പമുള്ളവയായിത്തീര്‍ന്നു. 10 മീറ്റര്‍ വരെ നീളമുള്ള കൂറ്റന്‍ കടല്‍ പാമ്പുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പുതിയ ഇനങ്ങള്‍ വരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

പറശ്ശിനിക്കടവ് പാമ്പുവളർത്തൽ

കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം|

മാതൃഭൂമി ലൈബ്രറി

മരപ്പാമ്പുകളും കടല്‍പ്പാമ്പുകളും വിഷപ്പാമ്പുകളും മലമ്പാമ്പുകളടക്കം പാമ്പുകളില്‍ തന്നെ ഇന്ന് വൈവിധ്യങ്ങള്‍ ഏറെയാണ്. ഗ്രീൻഹൗസ് എഫക്ടിനെത്തുടർന്ന് ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയില്‍ നിന്ന് ലോകം ഹിമയുഗത്തിലേക്ക് (ഐസ് ഏജിലേക്കും) മറ്റും നീങ്ങിയപ്പോഴാണ് പാമ്പുകളുടെ പരിണാമത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത്.

ഇന്ന് അന്റാര്‍ട്ടിക്ക ഒഴികെ മിക്ക ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും പാമ്പുകളെ കാണാന്‍ കഴിയും. സമുദ്രം മുതല്‍ വരണ്ട മരുഭൂമികള്‍ വരെ മിക്ക ആവാസവ്യവസ്ഥകളിലും അവര്‍ ജീവിക്കുന്നു. ഭൂമിക്കടിയില്‍ ജീവിക്കുന്ന പാമ്പുകളും മരങ്ങളുടെ മുകളില്‍ ജീവിക്കുന്നവയുമുണ്ട്. സെന്റിമീറ്റര്‍ അളവുകള്‍ മുതല്‍ 6 മീറ്ററില്‍ കൂടുതല്‍ വരെ നീളമുള്ളവ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.

ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നിലനില്‍പ്പിലും പാമ്പുകള്‍ വളരെ പ്രധാനമാണ്. കീടങ്ങളെയും മറ്റ് ജീവികളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യരെയും അവ സഹായിക്കുന്നു.

