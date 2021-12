ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ആദ്യത്തെ ഏഴ് മാസത്തിനുള്ളില്‍ ലാറ്റിന്‍ അമരിക്കയിലേക്കുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയില്‍ പതിന്മടങ്ങ് വര്‍ധനയാണുണ്ടായത്. ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങളായി അമേരിക്കയില്‍ നിന്നും ലാറ്റിന്‍ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യ കയറ്റുമതി ഉയര്‍ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ പ്രദേശത്തേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി കുറയ്ക്കണമെന്ന് അമേരിക്കയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ലാറ്റിന്‍ അമേരിക്ക.

2015 വരെ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യ കയറ്റുമതിയില്‍ മുന്‍പന്തിയില്‍ ചൈനയായിരുന്നു. ശേഷം ചൈനയില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നിലവില്‍ വന്നു. ഇതോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ചൈനയെ പിന്തള്ളി അമേരിക്ക എത്തുകയായിരുന്നു.

കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന 75 ശതമാനം മാലിന്യങ്ങളും മെക്‌സിക്കോയിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. 2020 ജനുവരിയ്ക്കും ഓഗസ്റ്റിനുമിടയില്‍ 32,650 ടണ്‍ മാലിന്യമാണ് ഇവിടേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെട്ടത്. 4,054 ടണ്‍ മാലിന്യവുമായി എല്‍ സാല്‍വദോര്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ പരിസ്ഥിതി സംഘടനയായ ലാസ്റ്റ് ബീച്ച് ക്ലീന്‍ അപ്പ് നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകള്‍ പുറത്ത് വന്നത്. ലാറ്റിന്‍ അമേരിക്കയില്‍ അമേരിക്ക, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ വന്‍തോതില്‍ ഫാക്ടറികളിലും റീസൈക്ലിംഗ് പ്ലാന്റുകളിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് ഭാവിയില്‍ ഇവിടേക്ക് കൂടിയ തോതില്‍ മാലിന്യം എത്തുന്നതിന്റെ സൂചനയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

അമേരിക്കയുടെ ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ പാരിസ്ഥിതിക അധിനിവേശമായിട്ടാണ് പരിസ്ഥിതി സ്‌നേഹികള്‍ കാണുന്നത്. ലാറ്റിന്‍ അമേരിക്കയും കരീബിയനും അമേരിക്കയുടെ ചവറ് കൊട്ടുകള്‍ അല്ലെന്നാണ് വിമര്‍ശകര്‍ പറയുന്നത്. പ്രാദേശിക ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ അമേരിക്കയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യങ്ങള്‍ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ല. ഇതിനാലാണ് ആഫ്രിക്ക, ലാറ്റിന്‍ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് അമേരിക്ക വന്‍തോതില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യങ്ങള്‍ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്.

