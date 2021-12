ഇന്ത്യയില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്ക് അനുസൃതമായി ആമസോണ്‍ സിംഗിള്‍ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകള്‍ക്ക് പകരം പേപ്പര്‍ കവറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ജര്‍മനിയിലും ഇതേ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് ആമസോണ്‍ അറിയിച്ചു.

ആഗോള ഭീമന്മാരായ ആമസോണിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് പാക്കേജിങ് മാലിന്യത്തില്‍ മൂന്നിരിട്ടി വര്‍ധനയുണ്ടായെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 2,70,000 ടണ്‍ മാലിന്യമാണ് പുറന്തള്ളപ്പെട്ടത്. സമുദ്ര പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സംഘടനയായ ഓഷ്യാനയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത് വിട്ടത്. 10,700 ടണ്‍ മാലിന്യമാണ് ഈ വര്‍ഷം ഇതുവരെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ ഓഷ്യാനയുടെ കണക്കുകള്‍ വ്യാജമാണെന്ന് ആമസോണ്‍ ആരോപിച്ചു.

പ്രാദേശിക മുനിസിപ്പല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്ന് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഓഷ്യാന മാലിന്യം സംബന്ധിച്ച് കണക്കുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. റീസൈക്ലിങ് എന്ന ആശയം പൂര്‍ണമായും നടപ്പാക്കുന്നതില്‍ ആമസോണിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്നും ഓഷ്യാന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 'ഞങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമായ ഡാറ്റ അനുസരിച്ചുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടാണിത്. ആമസോണിന്റെ ഇടപാടുകള്‍ സുതാര്യമായിരുന്നെങ്കില്‍ ആ വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവര്‍ നോണ്‍-പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കൂടുതലായി പാക്കേജിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിലും അല്ലാതെയുള്ള പാക്കേജിംഗ് രീതികളും അവലംബിക്കുന്നുണ്ട്', ഓഷ്യാന പ്രതിനിധികൾ പ്രതികരിച്ചു.

ആമസോണിന്റെ സ്വീകാര്യത തങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തമാണെന്ന് അറിയിച്ച ഓഷ്യാന അവര്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അത് പ്രചോദനമാകുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. "സമുദ്രങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കുറക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. റീസൈക്ലിംഗ് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ യാതൊരു വിലയുമില്ലാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഫിലിമാണ് ആമസോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഭൂരിഭാഗവും അമേരിക്ക, യു.കെ. കാനഡ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ മുനിസിപ്പില്‍ റീസൈക്ലിംഗ് നിയമങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധവുമാണ്. ഇത് സ്ഥിതി രൂക്ഷമാക്കുന്നു", ഓഷ്യാന പ്രതിനിധി അറിയിച്ചു.

യു.കെയിലെയും അമേരിക്കയിലെയും 25 നഗരങ്ങളില്‍ ആമസോണ്‍ പ്രൈം കസ്റ്റമേഴ്‌സില്‍ നടത്തിയ പഠനങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് 75 ശതമാനം പേരും മാലിന്യങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കരകളിലും മറ്റും നിക്ഷേപിക്കുകയാണ്. ആകെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ ഒൻപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് റീസെക്കിള്‍ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവ സമുദ്ര, കര മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ആമസോണ്‍ അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള ചിലയിടങ്ങളില്‍ പോലും പ്ലാസ്റ്റിക്ക് റീസൈക്ലിംഗിന് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത.

സർക്കാരോ ഉപഭോക്താകളോ ആവശ്യപ്പെടാതെ ആമസോണ്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യത്തില്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയില്ലെന്ന് ആമസോൺ മുന്‍ പ്രോഗ്രാം മാനേജറായ റെയ്ച്ചല്‍ ജോണ്‍സണ്‍ അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ മേയില്‍ മൂന്നിലൊന്ന് വരുന്ന ആമസോണ്‍ ഓഹരിയുടമകള്‍ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിലേക്ക് സംവിധാനങ്ങള്‍ മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അതേ സമയം ഇന്ത്യയില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്ക് അനുസൃതമായി ആമസോണ്‍ സിംഗിള്‍ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകള്‍ക്ക് പകരം പേപ്പര്‍ കവറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ജര്‍മനിയിലും ഇതേ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് ആമസോണ്‍ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയിലും ജര്‍മനിയിലും ഇത് സാധിക്കുമെങ്കില്‍ ലോകത്തില്‍ എല്ലായിടങ്ങളിലും ഈ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരാന്‍ ആമസോണിന് സാധിക്കുമെന്ന് ഓഷ്യാന പ്രതിനിധി ലിറ്റില്‍ ജോണ്‍ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് മഹാമാരിക്കാലത്തും ലോക്ക്ഡൗണില്‍ പോലും വില്‍പ്പനയില്‍ 38 ശതമാനത്തിന്റെ വര്‍ധനയാണ് ആമസോണിന് ഉണ്ടായത്.

