സാങ്കേതിക വിദ്യ ദിനംപ്രതി മാറി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല ഫീച്ചറിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളാണ് ദിനം പ്രതി മാര്‍ക്കറ്റ് കീഴടക്കാന്‍ എത്തുന്നത്. പുതിയ ഉപകരണങ്ങളെത്തുമ്പോള്‍ പഴയവ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് പതിവ്. ഇത് ലോകത്താകമാനം ഇ-വേസ്റ്റ് അഥവാ ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് പെരുകാന്‍ കാരണമാകും. ഈ പ്രക്രിയ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ നാശം വിതയ്ക്കുക ഭൂമിക്കാണ്.

മാര്‍ക്കറ്റ് കീഴടക്കാനായി പലവിധ തന്ത്രങ്ങള്‍ ആഗോള ഭീന്മമാര്‍ പയറ്റുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് 2017 ല്‍ ആപ്പിളിനും പറ്റിയത്. പുതിയ ഐഫോണ്‍ വിറ്റുപോകാനായി പഴയ മോഡലുകളുടെ ഉത്പാദനം നിര്‍ത്തിയതിന്റെ പേരില്‍ 500 മില്ല്യണ്‍ ഡോളര്‍ പിഴയാണ് അന്ന് ആപ്പിളിന് ഒടുക്കേണ്ടി വന്നത്.

വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിഷമയമായ മാലിന്യമാണ് ഇ-വേസ്റ്റെന്നെന്നാണ് യു.എന്‍ സംഘടന അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. എല്ലാവരും കരുതുന്നത് പോലെ കംപ്യൂട്ടറുകളും ഫോണുകളും മാത്രമല്ല ഇ-വേസ്റ്റ്. ഇവയില്‍ മൈക്രോവേവ്, ഹീറ്റര്‍, എ.സി, വാഷിംഗ് മെഷീന്‍, ടി.വി തുടങ്ങിയവയും ഉള്‍പ്പെടും. ഇത്തരം മാലിന്യങ്ങളിലുള്ള കോപ്പറിന്റെ അംശം വന്‍തോതില്‍ പരിസ്ഥിതി നാശത്തിന് കാരണമാകും.

മികച്ച രീതിയില്‍ ഇത്തരം ഇ-വേസ്റ്റുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ യു.എസിലുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ അളവില്‍ മാത്രമാണ് ഇവ റീസൈക്കിള്‍ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍സ് യൂണിയന്റെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് 17.4 ശതമാനം വരുന്ന ഇ-വേസ്റ്റ് മാത്രമാണ് റീസൈക്കിള്‍ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

2019 അവസാനത്തോടെ 53.6 മില്ല്യണ്‍ മെട്രിക് ടണ്‍ എന്ന റെക്കോഡ് മാലിന്യമാണ് ലോകത്താകെ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടത്. അതായത് അഞ്ചുവര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ 21 ശതമാനത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയാണ് ഉണ്ടായത്.

2030 ഓടെ ആഗോള ഇ-വേസ്റ്റ് ഉത്പാദനം 74 മില്ല്യണ്‍ മെട്രിക് ടണ്ണായി ഉയരുമെന്നാണ് സൂചന. ആഫ്രിക്കയിലെ ഘാനയിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇ-വേസ്റ്റ് മാലിന്യ നിര്‍മാര്‍ജന കേന്ദ്രം. ഇത്തരം മാലിന്യങ്ങളില്‍ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന കെമിക്കലുകള്‍ മൂലം ചര്‍മ, ശ്വാസ കോശ സംബന്ധ രോഗങ്ങളും പരിസരവാസികള്‍ക്ക് ഉണ്ടാകും. ലോകത്താകെയുള്ള ഇ-വേസ്റ്റിന്റെ മൂന്നിലൊന്നും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അമേരിക്കയും ചൈനയുമാണ്.

ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഇ-വേസ്റ്റ് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പത്ത് നഗരങ്ങളില്‍ മുന്‍പന്തിയില്‍ മുംബൈയാണ്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഡല്‍ഹി, ബാംഗ്ലൂര്‍,ചെന്നൈ, കൊല്‍ക്കത്ത, അഹമ്മദാബാദ്, ഹൈദരാബാദ്, പൂണെ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളാണ്. രാജ്യത്തുള്ള പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ 70 ശതമാനം വരുന്ന ഇ-വേസ്റ്റ് പുറന്തള്ളുന്നു.

Comtent Highlights: a hike is shown in the e-waste produced worldwide