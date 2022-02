ലോകത്താകമാനം 73,300 ഇനം മരങ്ങളുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. ഇവയില്‍ 9,000 ഓളം എണ്ണം ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. വിവിധയിടങ്ങളിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ​ഗവേഷകർ രേഖപ്പെടുത്തിയ കണക്കുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. നേരത്തെയുള്ള കണക്കിനേക്കാള്‍ 14 ശതമാനം മരങ്ങള്‍ ഭൂമിയില്‍ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. ഇനിയും കണ്ടെത്താനുള്ള മരങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്നും അത്യപൂര്‍വങ്ങളാണ്. ഒരു പക്ഷെ മനുഷ്യഇടപെടലുകൾ മൂലം ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് അവ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ടാവാമെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഭൂവിനിയോഗത്തിലും കാലാവസ്ഥയിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ഇവ വംശനാശത്തിന് വിധേയമാകാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണെന്നും പഠനങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 90 ല്‍ അധികം രാജ്യങ്ങളിലെ മരങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടു.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മരങ്ങളുടെ കണക്ക് ശേഖരിക്കുന്ന വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു പസില്‍ പരിഹരിക്കുന്നത് പോലെയാണെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ജിന്‍ജിംഗ് ലിയാങ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നാം ഇതിനായി ഒരു സംഘമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യതയും നമ്മുടെ ഓരോത്തരുടെയും പങ്കാളിത്ത ത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്തവയുടെ 40 ശതമാനവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തെക്കേ അമേരിക്കയിലാണെന്നും പ്രൊസീഡിംഗ്സ് ഓഫ് ദി നാഷണല്‍ അക്കാദമി ഓഫ് സയന്‍സസ് (പിഎന്‍എഎസ്) എന്ന ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. പലതും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കടന്നു ചെല്ലാന്‍ പോലും കഴിയാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ്.

ഒരു ഹെക്ടറില്‍ തന്നെ 200 -ല്‍ അധികം മരങ്ങളുള്ള ആമസോണാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജൈവൈവിധ്യങ്ങളുള്‍പ്പെട്ട പ്രദേശമെന്നറിയപ്പെടുന്നത്. നിലവില്‍ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ലോകത്താകെയുള്ള മരങ്ങളുടെ എണ്ണം ഭാവിയില്‍ കുറയുന്നുവോ എന്ന് മനസിലാക്കുന്നതിന് ഉതകുമെന്നും ഇന്ത്യാനയിലെ പര്‍ഡ്യൂ സര്‍വകലാശാലയിലെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫോറസ്റ്റ് എക്കോളജി പ്രൊഫസര്‍ കൂടിയായ ലിയാങ് പറഞ്ഞു. ജൈവൈവിധ്യ സമ്പന്നമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്കാണ് നാം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അത്യപൂര്‍വമായ ഇനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവ വംശനാശത്തിന് ഇരയാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഗവേഷകര്‍.

Content Highlights: 73,300 different species of trees all around the world