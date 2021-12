കുറുക്കന്‍മൂല ജനവാസ മേഖലയില്‍ കടുവയിറങ്ങിയ സംഭവം നാട്ടുകാരെയാകെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കുറുക്കന്‍ മൂലയിലേത് കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നു വന്ന പത്തു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കടുവയാണെന്നാണ് അനുമാനം. കഴുത്തില്‍ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുമുണ്ട്. കഴുത്തിലായതിനാല്‍ കരിയാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ചിലപ്പോള്‍ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തളര്‍ച്ച വന്ന് ചാവാനുള്ള സാഹചര്യവുമുണ്ട്. ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് കടുവകള്‍ ഇറങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് വയനാട് വന്യമൃഗ ശല്യ പ്രതിരോധ ആക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ ടി.സി ജോസഫിനും തൃശ്ശൂർ കോളേജ് ഓഫ് ഫോറസ്ട്രി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. എം ഷാജിക്കും പറയാനുള്ലത് കേൾക്കാം.

ജനവാസ മേഖലയില്‍ ഇറങ്ങുന്നത് അതിര്‍ത്തി പോരാട്ടത്തിൽ പുറത്താവുന്ന കടുവകൾ

ടി.സി ജോസഫ്‌

"വന്യമൃഗങ്ങള്‍ കാടിറങ്ങാനുള്ള കാരണം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങള്‍ അല്ല. നവംബര്‍, ഡിസംബര്‍ മാസങ്ങളാണ് കടുവകള്‍ ഇണചേരുന്ന സമയം. കടുവകള്‍ക്ക് അവരുടേതായ അതിര്‍ത്തികളുണ്ട്. സുമാര്‍ അഞ്ചു കിലോമീറ്ററാണ് കടുവകളുടെ അതിര്‍ത്തിപ്രദേശം. ഈ സമയത്ത് വേറെയൊരു കടുവ അതിര്‍ത്തി കടന്ന് എത്തുകയാണെങ്കില്‍ ആണ്‍ കടുവകള്‍ തമ്മില്‍ പോരാട്ടമുണ്ടാകും. പരാജയപ്പെടുന്നവന്‍ അതിര്‍ത്തി വിടണം. വൃദ്ധനോ പല്ല് കൊഴിഞ്ഞതോ ആയ കടുവകളാണ് പോരാട്ടത്തില്‍ സാധാരണയായി തോല്‍ക്കുക.

ഇത്തരത്തില്‍ അതിര്‍ത്തി പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പുറത്താകുന്ന കടുവകളാണ് ജനവാസ മേഖലയില്‍ ഇറങ്ങുക. നവംബര്‍, ഡിസംബര്‍ മാസങ്ങളിലാണ് ജനവാസ മേഖലയില്‍ സാധാരണയായി കടുവകള്‍ ഇറങ്ങാറുള്ളതെങ്കിലും അപൂര്‍വ്വമായി മറ്റ് മാസങ്ങളിലും കാണാറുണ്ട്. പരിക്കേറ്റതോ പ്രായാധിക്യമുള്ളതോ ആയ കടുവകളോ ആണ് ഇത്തരത്തില്‍ ജനവാസ മേഖലയില്‍ ഇറങ്ങുക. ഇവയ്ക്ക് കെട്ടിയിട്ട മൃഗങ്ങളെ പിടിക്കാന്‍ എളുപ്പത്തില്‍ സാധിക്കും. എന്നാല്‍ മനുഷ്യ മാംസത്തിന്റെ രുചി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ ഇവര്‍ നരഭോജികളാകും.

വനത്തിന്റെ ആവാസവ്യവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതും ഇത്തരത്തില്‍ വന്യമൃഗങ്ങള്‍ കാടിറങ്ങാനുള്ള പ്രധാന കാരണമായി. വയനാട് വനപ്രദേശത്തിന്റെ പകുതിയോളം വരുന്ന പ്രദേശം തേക്ക് പോലെയുള്ളവ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സ്വാഭാവിക വനം നശിക്കാന്‍ കാരണമായി. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപഥം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ധാരാളം കാട്ടു പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാട്ടുപ്രദേശങ്ങള്‍ തെളിച്ച് സഞ്ചാരപഥം ഒരുക്കണമെന്ന് ആക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി വര്‍ഷങ്ങളായി ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ വിഷയത്തില്‍ ഇപ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലും നടപടി വരുന്നത് തന്നെ.

1980 നു ശേഷം 140 ആളുകള്‍ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തില്‍ വയനാട്ടില്‍ മരണമടഞ്ഞു

കാട്ടിലെ വേട്ടക്കാരാണ് കടുവകള്‍. ഓടാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലാതെ ഇടങ്ങളില്‍ പതിയിരുന്നാണ് ഇരകളെ തേടുക. എന്നാല്‍ പ്രായം ചെന്ന കടുവകള്‍ക്ക് ഇത് അസാധ്യമാണ്. വയനാടില്‍ കടുവകളുടെ വംശവര്‍ധനയിലും വളര്‍ച്ചയുണ്ടായി. അതിര്‍ത്തി പ്രദേശങ്ങള്‍ കുറയുകയും എണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്തു. നാലോ അഞ്ചോ കടുവകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് വയനാട്ടില്‍ നൂറോളം കടുവകളുണ്ട്. ഇത്രയും കടുവകള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ പ്രദേശം അവിടെ ഇല്ല.

ഫോട്ടോ : എൻ. എ നസീർ

ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് കടുവകള്‍. അവര്‍ ഇണചേരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് പെണ്‍കടുവകളോടൊപ്പം നടക്കുക. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാവുന്നത് വരെ മാത്രമായിരിക്കും ഇവര്‍ സംരക്ഷിക്കുക. ഈ സമയങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് കടുവകള്‍ കൂട്ടമായി നടക്കുക. ഭൂവിസ്തൃതിയില്‍ കൂടുതല്‍ മൃഗങ്ങള്‍ വന്നാല്‍ അവര്‍ പ്രദേശം വിടും. ഇതൊക്കെ കടുവകള്‍ കാടിറങ്ങുന്നതിന് കാരണമായി. വംശവര്‍ധന ശാസ്ത്രീയമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം കാടുകളിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം", ടി.സി ജോസഫ് പറയുന്നു.

"പരുക്കേറ്റ കടുവയാണ് കുറുക്കന്‍മൂലയില്‍ ഇറങ്ങിയത്. പ്രായാധിക്യം മൂലവും പരിക്ക് മൂലവും കടുവകള്‍ കാടിറങ്ങാറുണ്ട്. പ്രായാധിക്യം ഇര പിടിക്കാനുള്ള ശേഷി ഇല്ലാതാക്കും. ഇതോടെ നാട്ടിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ ആയിരിക്കും ഇവര്‍ക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ പിടികൂടാന്‍ സാധിക്കുക. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം മൃഗങ്ങള്‍ കാടിറങ്ങുന്നുവെന്നത് ഊഹം മാത്രമാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതേയുള്ളൂ. വയനാട് ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയാണ്. കാടും കൃഷിഭൂമിയും തമ്മിലിട ചേര്‍ന്നാണ് കിടക്കുന്നത്, ഇതും മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണമാണ്" ഡോ.എം.ഷാജി

ഡോ.എം.ഷാജി, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍ കോളേജ് ഓഫ് ഫോറസ്ട്രി, തൃശ്ശൂര്‍

കര്‍ണാടകയിലെ ഹസ്സന്‍ ജില്ലയില്‍ മാങ്കുളം മോഡല്‍ ഫെന്‍സിങ്ങിന്റെ പരിഷ്‌കരിച്ച പതിപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ടി.സി ജോസഫ് പറയുന്നു. "ഐഐടി പാലക്കാടാണ് ഇത് രൂപകല്‍പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആനകള്‍ക്ക് പോലും ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. വയനാടില്‍ ഇത് വന്നാല്‍ ധാരാളം മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. 730 കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി ചെലവാകുക. ആര്‍ആര്‍ടി പോലെയുള്ള ടീമുകളും കടുവകള്‍ കാടിറങ്ങുന്നത് തടയാന്‍ കഴിയും. അവര്‍ക്കാവശ്യമായ വെപ്പണുകളും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്താല്‍ മാത്രം മതിയാകും. ഫോറസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡുമാരുടെ കൈയിലുള്ള മുളവടി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കടുവയെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാകുമോ", ജോസഫ് ചോദിക്കുന്നു.

ആഹാരത്തിന്റെ ദൗര്‍ലഭ്യം വനത്തിനുള്ളില്‍ ഇപ്പോഴില്ല. അതിനാല്‍ ഈ കാരണം കൊണ്ടവ കാടിറങ്ങില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. ഓടിച്ചിട്ടാണ് കടുവകള്‍ പന്നിയെയും മാനിനെയും മറ്റും പിടിക്കൂടുന്നത്. കടുവകളെക്കാള്‍ വേഗത്തിലാണ് ഇവ ഓടുന്നത്. പ്രായാധിക്യം മൂലം ഇര തേടാന്‍ കഴിയാത്തത് തന്നെയാണ് പ്രധാന കാരണം. അഞ്ചോ ആറോ തവണ നായാട്ട് നടത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു കടുവയ്ക്ക് ഒരു ഇരയെ ലഭിക്കുക. വെറുതെ ഒന്നിനെ കൊന്നിട്ടു പോകുന്ന ജീവിയല്ല കടുവ. അവര്‍ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് വേട്ടയാടുക. 20 അടിയില്‍ താഴെ ആരെങ്കിലുമെത്തിയാല്‍ മാത്രമേ കടുവകള്‍ ആക്രമണത്തിന് മുതിരുകയുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കില്‍ ഒഴിവാക്കും.

"കാടിനുള്ളില്‍ അടയാളങ്ങള്‍ സ്ഥാപിച്ചാണ് കടുവകള്‍ അവരുടെ അതിര്‍ത്തികള്‍ സ്ഥാപിക്കുക. പൂര്‍ണ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കടുവയും നാട്ടിലിറങ്ങില്ല", ടിസി. ജോസഫ് പറയുന്നു.

15 വര്‍ഷം വരെയാണ് കടുവകളുടെ ആയുസ്സ് | ഫോട്ടോ : ജയരാജ് ടി.പി.

ക്ഷീര മേഖലയെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്നവര്‍ വയനാട്ടില്‍ ഏറെയാണ്. പശു വളര്‍ത്തലിലൂടെയും ആട് വളര്‍ത്തിലിലൂടെയും വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് ഇവർ. വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങളെ പിടി കൂടുന്ന കടുവ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഉപജീവന മാര്‍ഗം കൂടിയാണ്. ഫെൻസിങ് വഴി ഒരു പരിധി വരെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ സർക്കാരിനു കഴിയും. അതേസമയം ഉയര്‍ന്ന് ചാടാന്‍ കഴിവുള്ളതിനാല്‍ കടുവ ഏത് ഫെന്‍സിങ്ങും മറിക്കടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്.

"ആര്‍ആര്‍ടി പോലെയുള്ള വിദ്ഗധ സംഘങ്ങളുടെ സേവനം അനിവാര്യമാണ്. വയനാട് ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനില്‍ സാങ്കേതിക വിഭാഗമില്ലാത്തത് അപാകതയാണ്. 2030 ഓടെ വയനാട്ടിലുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഭൂരിഭാഗവും കാടിറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്", ടി. സി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

"കാല്‍പ്പാദങ്ങള്‍ നോക്കി ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കുറക്കാനാകും. മറ്റൊരു മാര്‍ഗം ഇവയെ പിടിക്കൂടിയ ഉടനെ ചിപ്പ് പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇതവയുടെ സഞ്ചാരപഥം മനസ്സിലാക്കാന്‍ സഹായിക്കും. ഡ്രോണ്‍ പോലെയുള്ളവ സഹായിക്കുമെങ്കിലും ഒളിച്ചിരിക്കുന്നവയെ കണ്ടെത്താന്‍ സഹായിക്കില്ല", ടി. സി ജോസഫ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കുറുക്കന്‍മൂലയില്‍ ജനവാസ മേഖലയിലിറങ്ങിയ കടുവയ്ക്കായി തെരച്ചില്‍ നടത്തുന്ന ആനകള്‍ | Photo-Mathrubhumi

കാടിറക്കത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന രാക്ഷസക്കൊന്ന

രാക്ഷസകൊന്നയാണ് മറ്റൊരു ഭീഷണി. ഇവയുടെ പൂക്കള്‍ വിഷമയമാണ്. തൊലി ദേഹത്ത് കൊണ്ടാല്‍ പൊള്ളും. ഇവ വന്‍തോതില്‍ വനപ്രദേശങ്ങളില്‍ വളരുന്നത് വന്യമൃഗങ്ങള്‍ക്ക് ഭീഷണിയാണ്. കാട്ടിലെ സ്വാഭാവിക വനം നഷ്ടപ്പെടുന്നതും മൃഗങ്ങള്‍ കാടിറങ്ങാന്‍ കാരണമാകും. ഇത് ജനങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരു രീതിയിലും കൃഷി നടത്താനുള്ള സാഹചര്യമില്ലാതാകുന്നു. റവന്യൂ വരുമാനം ലക്ഷ്യമിട്ട് 45 ശതമാനത്തോളം വരുന്ന വനപ്രദേശത്ത് തേക്കുകള്‍ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചതും വന്യ മൃഗങ്ങളുടെ കാടിറക്കത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: reasons behind tiger come out from forests