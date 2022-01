അത്രയേറെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത സൈലന്റ് വാലിയുടെ പ്രാധാന്യം ജനമധ്യത്തിലെത്തിച്ചത് ഡോ. എം. കെ പ്രസാദ് ആയിരുന്നുവെന്നും സൈലന്റ് വാലി പ്രക്ഷോഭം ഒരു ബഹുജന പ്രസ്ഥാനമായി ഉയര്‍ത്തി കൊണ്ടുവരാന്‍ എം.കെ.പിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് അംഗവുമായ കെ. കെ കൃഷ്ണകുമാർ. എം. കെ പ്രസാദ് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വഹിക്കുമ്പോള്‍ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പരിഷത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തകനായിരുന്നു കെ.കെ കൃഷ്ണകുമാര്‍. സൈലന്റ് വാലി ഒരു അന്തര്‍ദേശീയ പ്രശ്‌നമായി ഉയര്‍ന്നതു എംകെ പ്രസാദിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെയായിരുന്നുവെന്നും കൃഷ്ണകുമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

1970കളിലാണ് സൈലന്റ് വാലി പ്രക്ഷോഭം കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുന്നത്. പ്രൊഫ.എം.കെ പ്രസാദ് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപതിപ്പില്‍ എഴുതിയ ലേഖനമാണ് സൈലന്റ് വാലി പ്രക്ഷോഭത്തെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മണ്ഡലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമാക്കിയത്. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയാണ് കോവിഡ് ബാധിതനായി അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ മരണമടഞ്ഞത്.

കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്

കെ.കെ കൃഷ്ണകുമാര്‍

"ഞങ്ങള്‍ക്ക് അദ്ദേഹം എം.കെ.പി ആയിരുന്നു. സൈലന്റ് വാലി പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മുന്‍നിര പോരാളികളില്‍ ഒരാളായിരുന്നു എം.കെ.പി. അത്രയേറെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത സൈലന്റ് വാലിയുടെ പ്രാധാന്യം ജനമധ്യത്തിലെത്തിക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. സൈലന്റ് വാലി പ്രക്ഷോഭം ഒരു ബഹുജന പ്രസ്ഥാനമായി ഉയര്‍ത്തി കൊണ്ടുവരാന്‍ എം.കെ.പിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൈലന്റ് വാലി ഒരു അന്തര്‍ദേശീയ പ്രശ്‌നമായി ഉയര്‍ന്നതും അങ്ങനെയാണ്.

പരിഷത്ത് പോലും ഇടപെടാന്‍ മടിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് സൈലന്റ് വാലി എന്ന അത്യപൂര്‍വ വനപ്രദേശത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എം.കെ.പി സംഘടനയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ കൊണ്ടുവരുന്നത്. കൂടുതല്‍ പഠനങ്ങള്‍ക്കായി മാറ്റി വെയ്ക്കപ്പെട്ട വിഷയം പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് അടക്കം പരിഷത്തിന്റെ മുമ്പില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ എം.കെ.പിക്ക് സാധിച്ചു. കൃത്യമായി വസ്തുതകള്‍ അപഗ്രഥിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അസാമാന്യ കഴിവിന് ഉടമയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വസ്തുതകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ നട്ടെല്ല്.

സൈലന്റ വാലി നാഷണല്‍ പാര്‍ക്കിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം | ഫോട്ടോ:ഗിരീഷ്‌കുമാര്‍.സി.ആര്‍

തന്റെ സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ പോലും ഡയറി കുറിപ്പില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി പോന്നു. ജനങ്ങളുടെ ഭാഷയില്‍ അവരിലൊരാളായി നര്‍മത്തില്‍ പൊതിഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ജനകീയ മുഖം നല്‍കി. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ഒരുപാട് പാരിസ്ഥിതിക പഠനങ്ങളിലും പങ്കാളിയായിരുന്നു. പൊള്ളയായ വാക്കുകള്‍ക്കല്ല വിശ്വാസത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നല്‍കിയത്. ചെറിയ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ പോലും വ്യക്തിപരമായി ഇടപെടാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു".

പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫീല്‍ഡുകളില്‍ പോയി അദ്ദേഹം സാഹചര്യം മനസിലാക്കി. ചാലിയാര്‍ വിഷയത്തിലടക്കം ഈ നിലപാട് അദ്ദേഹം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു. നല്ലൊരു നേതാവ് എന്നതിലുപരി നല്ലൊരു പ്രഭാഷകനും അധ്യാപകനുമായിരുന്നു. ഗുരുസ്ഥാനീയനാണ് എം.കെ.പിയെന്നും കൃഷ്ണകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. വിഷയങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായി സമീപിച്ച അദ്ദേഹം വസ്തുതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അപഗ്രഥിച്ചാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തയ്യാറാക്കിയത്.

വളരെയധികം പ്രത്യേകതകള്‍ ഉള്ള ഒരു വനപ്രദേശമാണ് സൈലന്റ് വാലി. ഇതാണ് പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടാനുള്ള കാരണവും. നിത്യഹരിത വനവിഭാഗത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഒന്ന്. ഇനിയും ഒട്ടേറെ പഠിക്കേണ്ട സസ്യ ജീവജാലങ്ങള്‍ അവിടെയുണ്ട്.

സിംഹവാലന്‍ കുരങ്ങ് | ഫോട്ടോ:നസീര്‍ എന്‍.എ

വനഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലും അവിടത്തെ ആവസാവ്യവസ്ഥയുടെ നാശത്തിലേക്ക് വഴി വെയ്ക്കും. പരസ്പരബന്ധിതമായ ഒട്ടേറെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് കാരണമാകും. സിംഹവാലന്‍ കുരങ്ങിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള പ്രദേശമാണ് സൈലന്റ് വാലി. പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ ചോദിച്ചിരുന്നത് മനുഷ്യരാണോ കുരങ്ങാണോ വലുതെന്നാണ്. പ്രാഫ.പ്രസാദിനെ പോലും സിംഹവാലന്‍ കുരങ്ങ് എന്ന വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ടായി. എന്നാല്‍ പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പോലും മനസിലാക്കിയെടുക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നുവെന്നും കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു.

