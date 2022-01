മൈക്രോഫൈബര്‍ മലിനീകരണത്തിന്റെ പ്രധാന സ്രോതസ്സായി ടംബിള്‍ ഡ്രയറുകള്‍ (വാഷിങ് മെഷീനിലിട്ട തുണികളുടെ ഈര്‍പ്പം കളയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്ക് ഉപകരണം) മാറുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍. ഹോങ് കോങ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സിറ്റി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ കെമിസ്ട്രി വിഭാഗം നടത്തിയ പഠനങ്ങള്‍ക്കൊടുവിലാണ് കണ്ടെത്തല്‍. ഒരൊറ്റ ടംബിള്‍ ഡ്രയറിന് പോലും 120 മില്ലിമീറ്റര്‍ വരുന്ന മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഫൈബറുകള്‍ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പ്രതിവര്‍ഷം പുറന്തള്ളാന്‍ കഴിയും. ഇത്തരത്തിലുള്ള മൈക്രോഫൈബറുകള്‍ മനുഷ്യരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും ഒരേ പോലെ ദോഷം ചെയ്യും.

