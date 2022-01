തുടര്‍ച്ചയായ 25-ാം വര്‍ഷവും ഗ്രീന്‍ലാന്‍ഡിലെ മഞ്ഞുപാളികള്‍ കനത്തതോതില്‍ ഉരുകുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഗ്രീന്‍ലാന്‍ഡ് മഞ്ഞുപാളികളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന പോളാര്‍ പോര്‍ട്ടല്‍ എന്ന വെബ്സൈറ്റാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്.

For 25th year in a row, in 2021 #Greenland’s Ice Sheet lost more mass during melting season than it gained in winter

Cold wet early summer delayed onset of melting season, but heatwave at end of July led to a considerable loss of ice@PolarPortal report: https://t.co/Q86TBy1KM6 pic.twitter.com/fJGW1vyskb