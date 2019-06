കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിധത്തില്‍ ഇരയാക്കപ്പെടുന്നവരാണ് മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും സസ്യങ്ങളുമടക്കമുള്ള ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും. പലരുടെയും ജീവിതത്തെ പല വിധത്തിലാവാം ഇത് ബാധിക്കുന്നത്. ധ്രുവപ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന വാല്‍റസ് (Walrus) എന്ന ജീവികളെ കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം മൂലമുള്ള മഞ്ഞുരുകല്‍ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്ന നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് ഡോക്യുമെന്ററിയായ 'ഔര്‍ പ്ലാനറ്റ്'.

ആര്‍ട്ടിക് മേഖലയിലെ വാല്‍റസ് എന്ന ജീവിവര്‍ഗത്തിന്റെ അതിജീവനംതന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഇപ്പോള്‍. ഡേവിഡ് ആറ്റന്‍ബറോയുടെ ഡോക്യുമെന്ററി പറയുന്നത് വാല്‍റസുകളെ മരണത്തിലേയ്ക്കു തള്ളിവിടുന്ന കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ചെങ്കുത്തായ പാറക്കല്ലുകളില്‍ പിടിച്ചുകയറി, പിടിവിട്ട് താഴെവീണ് ചാവുന്ന വാല്‍റസുകളുടെ ഹൃദയഭേദകമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഡോക്യുമെന്ററി കാട്ടിത്തരുന്നത്.

കടലിലും കരയിലും ജീവിക്കുന്ന വാല്‍റസുകള്‍ മഞ്ഞുപാളികള്‍ക്കു മേലാണ് വേനല്‍കാലത്ത് വെയില്‍ കായുകയും വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ മഞ്ഞുപാളികള്‍. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഫലമായി കടലിലെ മഞ്ഞ് അതിവേഗത്തില്‍ ഉരുകുന്നതിനാല്‍ വാല്‍റസുകളുടെ വിശ്രമത്തിനുള്ള സ്വാഭാവിക ഇടം നഷ്ടമാകുന്നു. മാത്രമല്ല, കരയില്‍ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമല്ലാതെ വരികകൂടി ചെയ്യുന്നതോടെ മറ്റിടങ്ങള്‍ തേടാന്‍ അവ നിര്‍ബന്ധിതമാകുന്നു.

ചെങ്കുത്തായ വലിയ പാറക്കെട്ടുകള്‍ കടല്‍ക്കരയിലേയ്ക്കിറങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന ഇടങ്ങളില്‍ വാല്‍റസുകള്‍ സ്വാഭാവിക പ്രേരണയിലെന്നപോലെ ഈ പാക്കല്ലുകളില്‍ പിടിച്ച് മുകളിലേയ്ക്ക് കയറുന്നു. മറ്റു ജീവികളുടെ ഇടപെടലില്ലാത്ത, സ്വസ്ഥമായ ഇടം തേടിയാണ് അവയുടെ ഈ യാത്ര. സാധാരണഗതിയില്‍ ഈ പാറക്കല്ലുകള്‍ക്കു മേല്‍ മഞ്ഞു മൂടി കിടക്കേണ്ടതാണ്. മഞ്ഞില്ലാതെ, പാറക്കല്ലുകള്‍ മുഴച്ചുനില്‍ക്കുന്നതാണ് ഇവയെ മരണത്തിലേയ്ക്കു തള്ളിവിടുന്ന സാഹചര്യം.

ഇത്തരം പാറക്കല്ലുകളില്‍ പിടിച്ചുകയറാന്‍ അനുയോജ്യമായ ശരീരഘടനയല്ല വാല്‍റസുകള്‍ക്കുള്ളത്. നിരവധി മീറ്റര്‍ ഉയരത്തിലേയ്ക്ക് കയറുന്നതിനിടെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തില്‍ ശ്രദ്ധതെറ്റിയാല്‍ പിടിവിട്ട് അവ താഴേയ്ക്കു പതിക്കും. ഇടയ്ക്കൊരു പിടിവള്ളിപോലും ലഭിക്കാതെ പാറക്കല്ലുകള്‍ക്കുമേല്‍ വീണ് ദയനീയമായി അവ ചാകും.

ഏതെങ്കിലും വിധത്തില്‍ അപകടം കൂടാതെ മുകളിലെത്തിയാല്‍ത്തന്നെ തിരികെയിറങ്ങാന്‍ അവയ്ക്കാവില്ല. തിരിച്ചിറങ്ങാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയില്‍ പിടിവിട്ട് താഴേയ്ക്കു വീഴുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. താഴെ വീഴുന്നവയില്‍ ചാകാതെ രക്ഷപ്പെടുന്നത് അത്യപൂര്‍വവുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വാല്‍റസുകളുടെ ശവപ്പറമ്പായിരിക്കുകയാണ് കടല്‍ത്തീരം.

വേനല്‍ക്കാലത്ത് സവിശേഷമായ താപനിലയില്‍ വാല്‍റസുകളുടെ ശരീരം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാന്‍ സഹായിക്കുകയും ചെങ്കുത്തായ ഇടങ്ങളില്‍ അപകടം കൂടാതെ സഞ്ചരിക്കാന്‍ സഹായിക്കുകയും മാത്രമല്ല മഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യന്‍ അടക്കമുള്ള മറ്റു ജീവികളുടെ ഇടപെടലില്ലാതെ സ്വസ്ഥമായി വിശ്രമിക്കാനും പ്രജനനം നടത്താനുമുള്ള സാഹചര്യംകൂടിയാണ് മഞ്ഞ് വാല്‍റസുകള്‍ക്കായി ഒരുക്കുന്നത്. മഞ്ഞില്ലാതാകുന്നതോടെ അവയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ നിരവധി ഘടകങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് നഷ്ടമാവുകയും ഇവ വംശനാശത്തിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ആറ്റന്‍ബറോ ഡോക്യുമെന്ററിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

