വെല്ലിങ്ടണ്‍: ന്യൂസിലന്‍ഡില്‍ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തു കരക്കടിഞ്ഞത് 145 തിമിംഗലങ്ങള്‍. സ്റ്റുവര്‍ട്ട് ദ്വീപിന്റെ സമുദ്രതീരത്താണ് തിമിംഗലങ്ങളെ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തൊടുങ്ങിയ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഇവയില്‍ പകുതിയിലധികം തിമിംഗങ്ങള്‍ക്ക് ജീവനുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും വെള്ളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമായതിനാല്‍ ഇവയും ചാവുകയായിരുന്നെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

കരയിലെ മണലില്‍ കുടുങ്ങിയ നിലയിലാണ് 145 ഓളം തിമിംഗലങ്ങളെ ശനിയാഴ്ച കണ്ടെത്തിയത്. കരയില്‍ കുടുങ്ങിയ തിമിംഗലങ്ങള്‍ തീരത്ത് വരിയായാണ് കാണപ്പെട്ടത്. തിമിംഗലങ്ങള്‍ കാണപ്പെട്ട സ്റ്റുവര്‍ട്ട് ദ്വീപ് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിദൂരത്തിലും ഒറ്റപ്പെട്ടതുമായ പ്രദേശമായതിനാല്‍ ജീവനുണ്ടായിരുന്നവയെ സുരക്ഷിതമായ ഇടത്തേക്ക് മാറ്റുന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നു.

ഏറെ ദുഃഖകരമായ സംഭവമാണിതെന്ന് ദ്വീപിലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ലെപ്പന്‍സ് പറയുന്നു. ഒരിക്കലും കാണാനാഗ്രഹിക്കാത്ത ഹൃദയഭേദകമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു അതെന്നും ലെപ്പന്‍സ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ശരീരത്തിന്റെ പകുതിയിലധികം ഭാഗം മണലിലുറച്ച നിലയിലാണ് തിമിംഗലങ്ങള്‍ കാണപ്പെട്ടത്. ഒരു ദിവസത്തിലധികം അവ ആ അവസ്ഥയില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നുവെന്നു തീര്‍ച്ചയാണെന്നെന്നും അവയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായിരുന്നുവെന്നും ലെപ്പന്‍സ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. മരണാസന്നരായ തിമിംഗലങ്ങളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലേണ്ടി വന്നുവെന്നും ലെപ്പന്‍സ് അറിയിച്ചു.

ഞായറാഴ്ച നയന്റി മൈല്‍ ബീച്ചില്‍ കരയിലടിഞ്ഞ നിലയില്‍ കാണപ്പെട്ട പത്തു തിമിംഗലങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ജീവനുള്ള എട്ടെണ്ണത്തിനെ 20 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് സുരക്ഷിതമായി മാറ്റി. ഇത്തരത്തില്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ 80 ലധികം സംഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ കൂട്ടത്തോടെ തിമിംഗലങ്ങള്‍ ചാവുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറില്ലെന്നും അധികൃതര്‍ പറയുന്നു.

രോഗബാധ, സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെ ദിശ തെറ്റിപ്പോകല്‍, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കാരണങ്ങള്‍, അപ്രതീക്ഷിത വേലിയേറ്റങ്ങള്‍, ശത്രുജീവികളില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുള്ള പലായനം ഇവയൊക്കെയാവാം തിമിംഗലങ്ങളും ഡോള്‍ഫിനുകളും കരയിലെത്തുന്നതിനു കാരണമാകുന്നതെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം.

Content Highlights: 145 Pilot Whales Die in Shocking Stranding on Remote New Zealand Beach