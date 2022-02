പൊതുവെ വ്യത്തിയുള്ള ജീവികളായിട്ടാണല്ലോ കാക്കളെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ മനോഭാവം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്വീഡന്‍. ചെലവ് ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി സ്വീഡിഷ് നഗരത്തിലെ തെരുവുകളില്‍ വലിച്ചെറിപ്പെടുന്ന സിഗരറ്റ് കുറ്റികള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത് കാക്കകളാണ്. കോര്‍വിഡ് ക്ലീനിങ് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി കാക്കകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ന്യൂ കാലിഡോണിയന്‍ എന്ന കാക്ക വിഭാഗത്തില്‍പെടുന്ന പക്ഷികളാണ് ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ പങ്കാളികളാകുന്നത്.

