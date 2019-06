ബെംഗളൂരു: പ്രകൃതിക്കും ജീവജാലങ്ങള്‍ക്കും പ്ലാസ്റ്റിക്ക് വരുത്തിവെക്കുന്ന വിനാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് മിക്കവരും ഇന്ന് ബോധവാന്‍മാരാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനും ജീവിതം അതിനനുസിരിച്ച് ക്രമീകരിക്കാനും പലരും ശീലിച്ചുകഴിഞ്ഞു. എന്നാല്‍ നാം പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാതെവിടുന്ന ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങളില്‍പ്പോലും വലിയ അപകടങ്ങള്‍ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഓര്‍മിപ്പിക്കുകയാണ് ബെംഗളൂരുവില്‍ ആരംഭിച്ച പുതിയൊരു കാമ്പയിന്‍.

സാധാരണ നാം പാല്‍ പാക്കറ്റുകളുടെ മൂല മുറിച്ചുകളഞ്ഞ് പാല്‍ ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് പതിവ്. ഇങ്ങനെ മുറിച്ചുകളയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കഷ്ണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഓര്‍മിപ്പിക്കുകയാണ് ബെംഗളൂരുവിലെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും പരിസ്ഥിതി സ്നേഹികളും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ കാമ്പയിന്‍. ഫേയ്‌സ്ബുക്കിലും ട്വിറ്ററിലുമടക്കം വലിയതോതില്‍ ചൂടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാമ്പയിന്‍.

പാല്‍ പാക്കറ്റുകളുടെ മൂല മുറിച്ചു കളയുന്നതിനു പകരം, ചെറിയ കീറല്‍ ഉണ്ടാക്കി പാല്‍ ഊറ്റിയെടുക്കുക. മൂല ചെറിയ കഷ്ണമായി മുറിച്ചു നീക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. നമ്മുടെ ശീലത്തില്‍ ചെറിയൊരു മാറ്റംവരുത്തിയാല്‍ പ്രകൃതിയോടും ജീവജാലങ്ങളോടും ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും അതെന്നും അവര്‍ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നു.

സാധാരണ ഗതിയില്‍ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ പാല്‍ പാക്കറ്റുകള്‍ പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിച്ച് സംസ്‌കരിക്കുകയോ പുനരുപയോഗിക്കുകയോ ആണ് ചെയ്യുക. എന്നാല്‍ മുറിച്ചുകളയുന്ന ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കഷ്ണങ്ങള്‍ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അത് വീടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലോ നഗരത്തില്‍ മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നിടങ്ങളിലോ വെച്ച് മണ്ണിലേയ്‌ക്കെത്തുന്നു. അല്ലെങ്കില്‍ വെള്ളത്തോടൊപ്പം ഒഴുകി ജലാശയങ്ങളിലോ കടലിലോ എത്തുന്നു.

മണ്ണില്‍ കലരുന്നവ എല്ലാ കാലത്തേയ്ക്കും മണ്ണിനും സസ്യങ്ങള്‍ക്കും വെല്ലുവിളിയുയര്‍ത്തുന്നു. കടലിലും ജലാശയങ്ങളിലും എത്തുന്നവ ജലജീവികളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥ തകര്‍ക്കുകയും അവയുടെ ജീവന്‍തന്നെ കവരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഓരോ വര്‍ഷവും 30 ലക്ഷത്തിലധികം പ്ലാസ്റ്റക് കഷ്ണങ്ങളാണ് ഇപ്രകാരം ബെംഗളൂരു നഗരത്തില്‍ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നതെന്നാണ് കണക്ക്. ഉപേക്ഷിക്കപ്പടുന്ന ഈ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കഷ്ണങ്ങള്‍ സങ്കല്‍പിക്കാനാവുന്നതിനേക്കാള്‍ വലിയ ദോഷമാണ് പ്രകൃതിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് ഒരിക്കലും സംസ്‌കരിക്കപ്പെടുകയോ പുനരുപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പാല്‍ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിക്കുമ്പോള്‍ ഓരോരുത്തരും ചെറിയ ശ്രദ്ധവെച്ചാല്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ചെറു കഷ്ണങ്ങള്‍ മണ്ണിലും വെള്ളത്തിലും എത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം ഏറെയുള്ള, കേരളം അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ഇക്കാര്യം പ്രസക്തമാണെന്നതാണ് സത്യം. ഇനി പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കറ്റുകളുടെ മൂല മുറിച്ചുനീക്കുമ്പോള്‍ നമുക്കും ഇക്കാര്യം ഓര്‍മിക്കാവുന്നതാണ്.

Please read information in the following attachment carefully. Do not snipp off the corners from plastic packages, you'll be doing our ecology a great favour. Let's do our bit 😊🙏 #plasticpollution #plasticfree #pollution #savetheplanet #milkpackets #doyourbit pic.twitter.com/6E7kB3sx9v