കോവിഡ്-19 മഹാമാരിയെ ചെറുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ഡൗണ്‍ ജനങ്ങളെ പലവിധത്തില്‍ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിനും പ്രകൃതിക്കും ലോക്ഡൗണ്‍ ചില പ്രയോജനങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു മാസത്തിലേറെ നഗരങ്ങള്‍ നിശ്ചലമായതോടെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന്റെ തോതില്‍ അത്ഭുതകരമായ കുറവാണുണ്ടായത്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങളിലെയും അന്തരീക്ഷവായുവിലെ അപകടകരമായ ഘടകങ്ങളുടെ അളവ് പകുതിയായി കുറഞ്ഞു.

അന്തരീക്ഷ വായുവിനെ മലിനപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ മനുഷ്യ ഇടപെടലുകള്‍ക്കുള്ള പങ്ക് എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ 120 നഗരങ്ങളിലെ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരമാണ് പഠനവിധേയമാക്കിയത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍ എന്നീ നഗരങ്ങളും പഠനത്തില്‍ ഉള്‍പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് ആളുകള്‍ക്ക് വീടിനുള്ളില്‍ തന്നെ കഴിയേണ്ടിവന്നതും വാഹന ഗതാഗതം ഏറെക്കുറെ പൂര്‍ണമായി നിശ്ചലമായതും നമ്മുടെ നഗരങ്ങളിലെ അന്തരീക്ഷവായുവിന് പുതിയ ജീവന്‍ പകര്‍ന്നു. കൂടാതെ ഫാക്ടറികള്‍ അടച്ചുപൂട്ടി. വലിയ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ചപ്പുചവറുകള്‍ കത്തിക്കല്‍ അടക്കമുള്ള പ്രവൃത്തികളും മുടങ്ങി. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍ ഏറെക്കുറെ പൂര്‍ണമായും നിലച്ചു. ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയുടെ രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള സര്‍വീസുകളും നിര്‍ത്തി.

നഗരങ്ങള്‍ ഇന്നത്തെ തോതില്‍ വളര്‍ന്നതിനു ശേഷം ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായിരുന്നു. കാര്‍ബണ്‍ പുറന്തള്ളലും പൊടിപടലങ്ങളും മൂലം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളെല്ലാം ഗുരുതരനിലയിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അന്തരീക്ഷവായുവിന് പുതുജീവന്‍ നല്‍കിയ സമ്പൂര്‍ണ അടച്ചിടല്‍ സംഭവിച്ചത്.

മലിനീകരണം പകുതിയായി- ചില കണക്കുകള്‍

ലോക്ഡൗണ്‍ നാലു ഘട്ടങ്ങളായാണ് നടപ്പാക്കിയത്. ഒന്നാം ഘട്ടം- മാര്‍ച്ച് 24 മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ 14 വരെയായിരുന്നു. രണ്ടാം ഘട്ടം- ഏപ്രില്‍ 15- മേയ് 3, മൂന്നാം ഘട്ടം- മേയ് 4- മേയ് 17, നാലാം ഘട്ടം- മേയ് 18- മേയ് 31 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു മറ്റു മൂന്നു ഘട്ടങ്ങള്‍. ഈ നാലു ഘട്ടങ്ങളിലെ വിവരങ്ങള്‍ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡ് കണക്കുകള്‍ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

അന്തീരീക്ഷ വായുവിനെ വിഷമയമാക്കുന്ന ആറ് ഘടകങ്ങളാണ് പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിലയിരുത്തിയത്. പൊടി, പുക, മറ്റു മാലിന്യങ്ങള്‍ എന്നിവയടക്കമുള്ള പര്‍ട്ടികുലേറ്റ് മാറ്റര്‍-പിഎം 2.5, പിഎം 10, സള്‍ഫര്‍ ഡയോക്സൈഡ്, നൈട്രജന്‍ ഡയോക്സൈഡ്, കാര്‍ബണ്‍ മോണോക്സൈഡ്, ഓസോണ്‍ എന്നിവയുടെ അളവാണ് പഠനത്തില്‍ വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ മലിനീകാരികളുടെ അളവ്, ഒരു ഘനമീറ്റര്‍ അന്തരീക്ഷ വായുവില്‍ നിശ്ചിത മൈക്രോ ഗ്രാം എന്ന തോതിലാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു നഗരങ്ങളിലേതുപോലെതന്നെ കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങളിലെയും അന്തരീക്ഷ വായുവില്‍ പിഎം 2.5, പിഎം 10, സള്‍ഫര്‍ ഡയോക്സൈഡ്, നൈട്രജന്‍ ഡയോക്സൈഡ്, കാര്‍ബണ്‍ ഡയോക്സൈഡ്, ഓസോണ്‍ എന്നിവയുടെ അളവ് ക്രമാനുഗതമായി കുറഞ്ഞുവരുന്നതായി കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നഗരങ്ങളിലെ കണക്കുകള്‍ മാത്രമാണ് ഇതില്‍ ഉള്‍പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാല്‍ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളും പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളും അടക്കമുള്ളവ ഇതില്‍ വരുന്നില്ല.

സാധാരണ ഇടങ്ങളിലെ അന്തരീക്ഷവായുവില്‍ മലിനീകാരികളുടെ സുരക്ഷിതമായ അളവ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ: (മൈക്രോ ഗ്രാം/ഘനമീറ്റര്‍ വായു) പിഎം 2.5- 40 മുതല്‍ 60 വരെ

പിഎം 10- 60 മുതല്‍ 100 വരെ

സള്‍ഫര്‍ ഡയോക്സൈഡ്- 50 മുതല്‍ 80 വരെ

നൈട്രജന്‍ ഡയോക്സൈഡ്- 40 മുതല്‍ 80 വരെ

കാര്‍ബണ്‍ മോണോക്സൈഡ്- 2000 മുതല്‍ 4000 വരെ

ഓസോണ്‍- 100 മുതല്‍ 180 വരെ

വാഹന ഗതാഗതം ഇല്ലാതായതോടെ കൊച്ചിയും തിരുവനന്തപുരവും ക്ലീനായി

പിഎം 2.5 ന്റെ അളവില്‍ വലിയ കുറവാണ് കേരളത്തിലെ അഞ്ച് നഗരങ്ങളിലും ഉണ്ടായത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ലോക്ഡൗണിന് ഒരു മാസം മുന്‍പ് ഒരു ഘനമീറ്റര്‍ അന്തരീക്ഷ വായുവില്‍ 36.4 മൈക്രോ ഗ്രാം എന്ന തോതിലായിരുന്നു പിഎം 2.5-ന്റെ അളവ്. നാലാം ഘട്ട ലോക്ഡൗണ്‍ അവസാനിക്കുന്നതോടെ അത് 13.7 മൈക്രോ ഗ്രാം ആയി കുറഞ്ഞു. പിഎം 10ന്റെ അളവ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ലോക്ഡൗണിനു മുന്‍പ് 60.2 മൈക്രോ ഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് അവസാന ഘട്ട കോക്ഡൗണ്‍ ആയതോടെ 34.7 മൈക്രോ ഗ്രാം ആയി കുറഞ്ഞു. സള്‍ഫര്‍ ഡയോക്സൈഡ്, നൈട്രജന്‍ ഡയോക്സൈഡ്, കാര്‍ബണ്‍ ഡയോക്സൈഡ്, ഓസോണ്‍ എന്നിവയുടെ അളവും തിരുവനന്തപുരത്ത് നേര്‍ പകുതിയോ അതില്‍ താഴെയോ ആയി കുറഞ്ഞു.

കൊല്ലം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍ എന്നീ നഗരങ്ങളിലും മേല്‍പറഞ്ഞ മലിനീകാരികളുടെ അളവ് പകുതിയും അതില്‍ താഴെയുമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സള്‍ഫര്‍ ഡൈഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൊച്ചിയിലായിരുന്നു താരതമ്യേന കൂടുതലായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. 20.2 മൈക്രോ ഗ്രാമില്‍നിന്ന് ലോക്ഡൗണ്‍ അവസാനിക്കുന്ന ഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും അത് 12 മൈക്രോ ഗ്രാം ആയി കുറഞ്ഞു. നൈട്രജന്‍ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത് കോഴിക്കോട് ആയിരുന്നു. 20.3 മൈക്രോ ഗ്രാമില്‍നിന്ന് അത് 9.4 മൈക്രോ ഗ്രാം ആയി കുറഞ്ഞു.

ഓസോണ്‍ വാതകത്തിന്റെ അളവ് ഡല്‍ഹിയിലേക്കാള്‍ കൂടുതലായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത്. ലോക്ഡൗണിന് മുന്‍പ് ഡല്‍ഹിയില്‍ 53.1 മൈക്രോ ഗ്രാമും തിരുവനന്തപുരത്ത് 53.3 മൈക്രോ ഗ്രാമും ആയിരുന്നു അളവ്. എന്നാല്‍ ലോക്ഡൗണിന്റെ നാലാംഘട്ടത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് അത് 32.3 മൈക്രോ ഗ്രാം ആയി കുറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഡല്‍ഹിയിലേത് ഇക്കാലയളവില്‍ 66 മൈക്രോ ഗ്രാം ആയി വര്‍ധിക്കുകയാണുണ്ടായത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ലോക്ഡൗണില്‍ കുറഞ്ഞു, പിന്നെ കൂടി

ലോക്ഡൗണില്‍ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റം ഉണ്ടായെങ്കിലും പിന്നീട് കാര്യങ്ങള്‍ പഴയ അവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് തിരികെ പോയെന്നതാണ് പഠനം കാണിക്കുന്നത്. നാലാം ഘട്ട ലോക്ഡൗണില്‍ വാഹനഗതാഗതത്തിന് അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നതിനാല്‍ ഈ ഘട്ടമെത്തിയപ്പോഴേക്കും അന്തരീക്ഷ വായുവില്‍ കാര്‍ബണ്‍ മോണോക്സൈഡ് അടക്കമുള്ളവ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ വര്‍ധിച്ചതായി കണക്കുകള്‍ കാണിക്കുന്നു.

നേരത്തെ മുതല്‍ കൊച്ചിയില്‍ കാര്‍ബണ്‍ മോണോക്സൈഡിന്റെ അളവ് കേരളത്തിലെ മറ്റു നഗരങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതലായിരുന്നു. നേരത്തെ 1324.3 മൈക്രോ ഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യഘട്ട ലോക്ഡൗണില്‍ 893.9 മൈക്രോ ഗ്രാം ആയി കുറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ രണ്ട്, മൂന്ന് ഘട്ട ലോക്ഡൗണില്‍ വീണ്ടും ഉയര്‍ന്ന് 1034.3, 1328.7 എന്നിങ്ങനെയായി. നാലാം ഘട്ടത്തില്‍ അത് 1401.8 മൈക്രോ ഗ്രാം ആയി ഉയര്‍ന്നു. അതായത്, ലോക്ഡൗണിന് മുന്‍പുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാള്‍ 73.1 മൈക്രോ ഗ്രാം വര്‍ധിച്ചു. കൊല്ലത്തും ഈ പ്രതിഭാസം കാണാം. 541.3 മൈക്രോ ഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നിടത്തുനിന്ന് ലോക്ഡൗണിന്റെ 2,3 ഘട്ടങ്ങളില്‍ കുറവ് വന്നെങ്കിലും അവസാന ഘട്ടമെത്തിയപ്പോള്‍ 596.2 ആയി ഉയര്‍ന്നു.

കൊച്ചിയില്‍ നൈട്രജന്‍ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവും ലോക്ഡൗണ്‍ അവസാനിച്ചതോടെ പൂര്‍വാധികം വര്‍ധിച്ചതായി കാണാം. 19.6 മൈക്രോ ഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നത് ലോക്ഡൗണിന്റെ 2,3 ഘട്ടങ്ങളില്‍ 4.2, 6.3 എന്നിങ്ങനെ കുറഞ്ഞെങ്കിലും അവസാനഘട്ടത്തില്‍ അത് 20.7 മൈക്രോ ഗ്രാം ആയി വര്‍ധിച്ചു. അതായത്, അന്തരീക്ഷ വായുവില്‍ നൈട്രജന്‍ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് ഇരട്ടിയായി മാറി.

ഈ കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമായ ചില സൂചനകള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്. ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് വാഹനഗതാഗതം ഏകദേശം പൂര്‍ണമായി നിലച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ നാലാംഘട്ട ലോക്ഡൗണില്‍ പൊതുഗതാഗതം അടക്കം വാഹന ഗതാഗതം അനുവദിക്കപ്പെട്ടു. നൈട്രജന്‍ ഡയോക്സൈഡ്, കാര്‍ബണ്‍ മോണോക്സൈഡ് എന്നിവ വര്‍ധിക്കുന്നതില്‍ ഫോസില്‍ ഇന്ധനങ്ങള്‍ക്കുള്ള പങ്കും അത് നമ്മുടെ നഗരങ്ങളെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നു എന്നതും ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്.

ലോക്ഡൗണില്‍ ശ്വസിച്ചത് ശുദ്ധവായു!

കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല, ഡല്‍ഹി അടക്കമുള്ള ഉത്തരേന്ത്യന്‍ നഗരങ്ങളും ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് താരതമ്യേന മികച്ച വായുഗുണനിലവാരത്തിലേയ്ക്ക് എത്തി. ചെന്നൈ, മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലെ കണക്കുകള്‍ ആശ്വാസം പകരുന്നവയാണ്.

വായുവിലെ മലിനീകാരികളുടെ തോതില്‍ അത്ഭുതകരമായ കുറവാണ് രണ്ടു മാസത്തെ ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് സംഭവിച്ചത്. അന്തരീക്ഷവായുവിന്റെ ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് സാധാരണ ഇടങ്ങളിലെ അന്തരീക്ഷവായുവില്‍ മലിനീകാരികളുടെ സുരക്ഷിതമായ അളവ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇപ്രകാരമാണ് (മൈക്രോ ഗ്രാമില്‍):

ലോക്ഡൗണ്‍ കാലയളവില്‍ ഈ അളവിനേക്കാള്‍ വളരെ കുറഞ്ഞ നിലയിലേയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങള്‍ എത്തിയെന്നാണ് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ലോക്ഡൗണിന് മുന്‍പ് ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ പകുതിയോ മൂന്നിലൊന്നോ ആയി ലോക്ഡൗണ്‍ കാലയളവില്‍ മലിനീകരണം കുറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, വായുവില്‍ മാലിന്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന അംശങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതമായ അളവിന്റെ നാലില്‍ ഒന്നായി കേരളത്തിലെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലെയും ഗുണനിലവാരം ഉയരുകയും ചെയ്തു. നഗരങ്ങളില്‍ മലിനീകരണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മനുഷ്യ ഇടപെടലുകള്‍ ഇല്ലാതായതോടെയാണ് വെറും രണ്ടു മാസത്തിനിടയില്‍ അവിശ്വസനീയമായ മാറ്റം സംഭവിച്ചത് എന്നത് ഭാവിയില്‍ നാം സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ചില മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്.

അവലംബം: urbanemissions.info

