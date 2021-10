മപൂട്ടോ: ആഫ്രിക്കയിലെ ആണാനകള്‍ക്കും പെണ്ണാനകള്‍ക്കും കൊമ്പുണ്ട്. ഏഷ്യന്‍ ആനകളില്‍ ആണിനുമാത്രവും. ജനിതകവ്യതിയാനംമൂലം വളരെ അപൂര്‍വമായേ ആഫ്രിക്കന്‍ ആനകള്‍ കൊമ്പില്ലാതെ ജനിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാലിപ്പോള്‍ കൊമ്പില്ലാത്ത ആഫ്രിക്കന്‍ പെണ്ണാനകളുടെ എണ്ണം വളരെക്കൂടി. മനുഷ്യന്‍ കൊമ്പിനായി നിരന്തരം വേട്ടയാടുന്നതിനൊത്ത് ആനകള്‍ കൊമ്പില്ലാത്തവരായി പരിണമിച്ചതാണ് ഇതിനുകാരണമെന്ന് സയന്‍സ് ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുതിയ പഠനത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികള്‍ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശരീരഘടനയില്‍ മാറ്റംവരുത്തുന്നുവെന്നര്‍ഥം. ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യമായ മൊസംബിക്കിലെ ഗവേഷകരാണ് പുതിയ പഠനത്തിനുപിന്നില്‍. മൊസാംബിക്കിലെ ഗോരോങോസ ദേശീയപാര്‍ക്കില്‍ പെണ്ണാനകള്‍ കൊമ്പില്ലാതെ ജനിക്കുന്നതിനു കാരണം തിരക്കിയിറങ്ങിയതാണിവര്‍.

പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ നീണ്ട ആനക്കൊമ്പുവേട്ട ആനകള്‍ക്ക് കൊമ്പുനഷ്ടപ്പെടാന്‍ കാരണമെന്ന അനുമാനത്തില്‍ ഗവേഷകർ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. കൊമ്പുള്ളവയുടെയും ഇല്ലാത്തവയുടെയും ജനിതകഘടനയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതേസമയം, ആണാനകളില്‍ ഈ മാറ്റം വളരെ കുറച്ചേയുള്ളൂ. അതിനാല്‍ കൊമ്പു നഷ്ടപ്പെടാന്‍ ലിംഗപരമായ കാരണങ്ങളുമുണ്ടാകാമെന്നും ഇവര്‍ പറയുന്നു.മൊസാംബിക്കില്‍ ആഭ്യന്തരയുദ്ധമുണ്ടായ 1977-നും 1992-നും ഇടയിലാണ് ആനകള്‍ വന്‍തോതില്‍ വേട്ടയാടപ്പെട്ടത്. യുദ്ധത്തിന് പണംകണ്ടെത്താന്‍ സായുധസംഘങ്ങള്‍ ആനകളെ കൊന്നും ജീവനോടെയും കൊമ്പെടുത്തു. കൊമ്പുനഷ്ടമായ ആനകളിലൂടെയാണ് പിന്‍തലമുറയ്ക്ക് ക്രമേണ കൊമ്പില്ലാതെയായത്. പാര്‍ക്കിലുള്ള 700-ഓളം ആനകളില്‍ ജനിതകമാറ്റങ്ങള്‍ പ്രകടമാണെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ പ്രിന്‍സ്ടണ്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസര്‍ റോബര്‍ട്ട് പ്രിങ്കിള്‍ പറഞ്ഞു.

content highlights: Tuskless elephant evolution has some link with ivory hunting, says study