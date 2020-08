ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വനം-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന് മേഖലാ ഓഫീസുകള്‍ ആരംഭിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തില്‍ കേരളത്തിന് അവഗണന. കേന്ദ്ര വനം-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ സുഗമമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രാജ്യത്ത് 19 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മേഖലാ ഓഫീസുകള്‍ തുറക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തില്‍ നിന്ന് കേരളത്തെ ഒഴിവാക്കി.

ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലടക്കം ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം മേഖലാ ഓഫീസുകള്‍ തുറക്കുന്നുണ്ട്. ബെംഗളൂരുവിലെ മേഖലാ ഓഫീസിന്റെ അധികാരപരിധിയിലാണ് കേരളം ഉള്‍പ്പെടുക. കര്‍ണാടകം, ഗോവ, ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവയും ബെംഗളൂരു ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിലുണ്ട്. എന്നാല്‍ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും അവിടെത്തന്നെ മേഖലാ ഓഫീസുകളുണ്ട്.

പാരിസ്ഥിതികമായി ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനമായിരുന്നിട്ടും കേരളത്തെ അവഗണിച്ചതായുള്ള ആക്ഷേപമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉയരുന്നത്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളോട് തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോള്‍ പശ്ചിമഘട്ടം ഉള്‍പ്പെടെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രധാനമുള്ള നിരവധി ഇടങ്ങള്‍ കേരളത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കേരളത്തില്‍ ഒരു മേഖലാ ഓഫീസ് തുറക്കണമെന്നത് പരിസ്ഥിതി സ്‌നേഹികളുടെ കാലങ്ങളായുള്ള ആവശ്യമായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ പദ്ധതികളുടെ മേല്‍നോട്ടവും പരാതികളിന്മേലുള്ള നടപടികളും വേഗത്തില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനാവും.

ഓഗസ്റ്റ് 20 മുതല്‍ പുതിയ 19 ഓഫീസുകള്‍ തുറക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പുന്‍വിന്യസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓഫീസുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയെന്നും ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.

