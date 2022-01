താഹിതി തീരത്തിന് സമീപത്തായി മൂന്ന് കിലോ മീറ്റര്‍ നീളമുള്ള റോസ് ആകൃതിയിലുള്ള പവിഴപ്പുറ്റുകള്‍ ശാസ്ത്രഞ്ജര്‍ കണ്ടെത്തി. തെക്കന്‍ പസഫിക് സമുദ്രത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പവിഴപ്പുറ്റ് സമുദ്രത്തിലെ താപം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ബ്ലീച്ചിങ് എന്ന പ്രക്രിയ്ക്ക് വിധേയമാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. സമുദ്രത്തില്‍ 30 അടിയിലേറെ ആഴത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പവിഴപ്പുറ്റ് 25 വര്‍ഷമെടുത്താണ് പൂര്‍ണ വളര്‍ച്ചയിലെത്തിയത്.

