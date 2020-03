ആദ്യം നാല് കാലുകളിലും ആടിയുലഞ്ഞ് ഒന്ന് നിലയുറപ്പിച്ച്, ഒരു ചുവട് മുന്നോട്ട് വെച്ച് പിന്നെയും ആടിയുലഞ്ഞ് മൂക്കുംകുത്തി അല്ല തുമ്പിക്കൈ കുത്തി വീണ്, വീണിടത്ത് നിന്നെണീറ്റ്... ജനിച്ച് നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ നിവര്‍ന്ന് നടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ആനക്കുട്ടിയുടെ ആദ്യചുവടുവെയ്പുകളില്‍ വിസ്മയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ.

വന്യജീവിലോകത്തിലെ കൗതുകക്കാഴ്ചകള്‍ സ്ഥിരമായി പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന ഐഎഫ്എസ് ഓഫീസര്‍ പര്‍വീണ്‍ കസ്വാനാണ് ഹൃദയഹാരിയായ വീഡിയോ ട്വിറ്ററിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്തത്. 'ഒരാനക്കുട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ ചുവടുവെയ്പുകള്‍. ആടിയുലഞ്ഞ്, മെല്ലെ. ഒരു നാള്‍ 6000 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു ഭീമനായി മാറുന്ന ഇവന്‍ നടക്കുമ്പോള്‍ ഭൂമി കുലുങ്ങും. അതാണ് ജീവിതം'. എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് കസ്വാന്‍ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

The first steps of a new born elephant. Shaky & slow. One day this one turn into 6,000 KG giant & with each footstep the earth will shake. That is life. Via SM. pic.twitter.com/nY2LkzvB5m