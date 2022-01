കണ്ണിന് ചുറ്റും വെള്ള നിറമുള്ള കുരങ്ങ്. ഒച്ചിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന പാമ്പ്. അങ്ങനെ ജൈവവൈവിധ്യങ്ങളുടെ കഥയാണ് മെകോങ് പ്രദേശത്തിന് പറയാനുള്ളത്. ഗ്രേറ്റര്‍ മെകോങ് പ്രദേശത്ത് വേള്‍ഡ് വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തിയ 224 പുതിയ ഇനം ജീവി വര്‍ഗങ്ങളായിരുന്നു ഇവ. വിയറ്റ്‌നാം, കമ്പോഡിയ, തായ്‌ലാന്‍ഡ്, മ്യാന്‍മര്‍ തുടങ്ങിയവ ഉള്‍പ്പെട്ട പ്രദേശമാണ് മെകോങ്. വന്യജീവി സംരക്ഷണ സംഘടനയായ വേള്‍ഡ് വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് ഫണ്ട് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ട് വിയറ്റ്‌നാം, തായ്‌ലാന്‍ഡ്, മ്യാന്‍മര്‍ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജൈവവൈവിധ്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

New species alert!



In 2020, an incredible 224 species were discovered in the Greater Mekong region by a group of scientists



Among them are the Mount Ky Quan San horned frog and slug snake #MekongNewSpecies



