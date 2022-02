ലക്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശ് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോള്‍ പരസ്പരം അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവും. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബുലന്ദ്ശഹറില്‍ വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം.

ബുലന്ദ്ശഹറില്‍ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള റോഡ് ഷോ നടത്തുകയായിരുന്നു ഇരുവരും. പ്രിയങ്ക ഒരു തുറന്ന വാഹനത്തിലും അഖിലേഷ് ഒരു ബസിനു മുകളിലുമായിരുന്നു. റോഡ് ഷോകള്‍ നേര്‍ക്ക് നേര്‍ വന്നപ്പോള്‍ ഇരുവരും പരസ്പരം കൈവീശി അഭിവാദ്യം ചെയ്തു.

അഖിലേഷിന്റെ കൂടെ സഖ്യകക്ഷിയായ രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദള്‍ നേതാവ് ജയന്ത് ചൗധരിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇരുവരും ചേര്‍ന്നാണ് പ്രിയങ്കയ്ക്ക് നേരെ കൈവീശിയത്. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യം ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ച പ്രിയങ്ക അഖിലേഷിനെയും ജയന്തിനേയും ടാഗ് ചെയ്തു.

2017 നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എസ്.പിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയത് ഒരു തെറ്റായ തീരുമാനമായിരുന്നെന്ന് പ്രിയങ്ക ഈയിടെ ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ഒറ്റക്ക് മത്സരിച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍ അത് പാര്‍ട്ടിയെ കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുമായിരുന്നുവെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.

