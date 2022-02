ലഖ്നൗ: രാജ്യത്തിനുവേണ്ടിയും പുതിയൊരു ഇന്ത്യക്കുവേണ്ടിയും വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്. രണ്ടാം ഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഉൻചാഹറിലെ റാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഉൻചാഹറിന് പുറമെ രാംനഗർ, ഹൈദരാഗഡ് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലെ റാലികളിലും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു.

UP| Vote for nation, for new India. We construct temples because we want to save the heritage of India. We're 'Rashtrawadi' & 'Samajwadi' also. I wrote 'Om' on Rafale fighter jet while formally receiving it from France. We don't do appeasement politics: Defence Min Rajnath Singh pic.twitter.com/kVopQPewB9