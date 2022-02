ലഖ്‌നൗ: മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ കരിങ്കൊടി കാട്ടി 20 ദിവസം ജയിലില്‍ കിടന്ന വിദ്യാര്‍ഥിനേതാവ് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് തലസ്ഥാനത്തെ സ്ഥാനാര്‍ഥി. ലഖ്നൗ നോര്‍ത്തില്‍ സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടിക്കായി ബി.ജെ.പി.ക്കെതിരേ കടുത്ത മത്സരം നടത്തുന്നത് 25-കാരിയായ പൂജ ശുക്ല. സംസ്ഥാനത്ത് മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്‍ഥികളില്‍ പ്രായം കുറഞ്ഞവരിലൊരാളാണ് പൂജ.

വിദ്യാര്‍ഥി രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ സജീവമായിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിയെന്ന നിലയില്‍ സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടിയുടെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളാണ് തന്നെ ആകര്‍ഷിച്ചതെന്ന് പൂജ ശുക്ല 'മാതൃഭൂമി'യോട് പറഞ്ഞു. ബി.ജെ.പി.യും അണികളും ജനാധിപത്യത്തെ കാറ്റില്‍പ്പറത്തുകയാണെന്നും അവര്‍ ആരോപിച്ചു.

'അഴിമതിക്കെതിരേയാണ് ഞങ്ങളുടെ മത്സരം. അല്ലാതെ യോഗി ആദിത്യനാഥിനെപ്പോലെയല്ല. ഇവിടത്തെ ജനങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ഇവിടത്തെ ജനങ്ങള്‍ അവരുടെ മകളെ ജയിപ്പിക്കും'- പൂജ പറഞ്ഞു.

2017-ല്‍ യോഗി ആദിത്യനാഥ് അധികാരത്തിലേറിയതിനു പിന്നാലെയാണ് പൂജയും മറ്റു പത്തു പേരും യോഗിക്കു നേരെ കരിങ്കൊടി കാട്ടിയത്. ജൂണ്‍ ഏഴിന് ലഖ്നൗ സര്‍വകലാശാലയില്‍ 'ഹിന്ദി സ്വരാജ് ദിവസ്' പരിപാടിക്കെത്തിയ യോഗിക്കെതിരേ എ.ഐ.എസ്.എ., എസ്.എഫ്.ഐ., സമാജ്വാദി ഛത്ര സഭ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയുള്ള കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം.

പൂജയുള്‍പ്പെടെയുള്ളവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്ത് പിറ്റേന്നു തന്നെ ജയിലിലാക്കി. 20 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 40,000 രൂപയുടെ രണ്ട് ആള്‍ജാമ്യവും അത്രയും തുകയുടെ വ്യക്തിഗത ജാമ്യവും അനുവദിച്ചു. പിന്നാലെ സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി നേതാവ് മുലായം സിങ് യാദവിനെ കണ്ട പൂജ പാര്‍ട്ടി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചു.

