ലഖ്‌നൗ: തന്റെ പാര്‍ട്ടിയിലെ നേതാവിനെ ബിജെപിയില്‍ ചേരുന്നതിന് അമിത് ഷാ ക്ഷണിച്ചതായി രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദള്‍ നേതാവ് ജയന്ത് ചൗധരി. ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നാല്‍ നിങ്ങളെ ഹേമമാലിനിയാക്കാമെന്ന് അമിത് ഷാ ആര്‍എല്‍ഡി നേതാവ് യോഗേഷ് നോവാറിനോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായാണ് ജയന്ത് ചൗധരിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍.

ഉത്തര്‍പ്രദേശ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ജയന്ത് ചൗധരി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. 'യോഗേഷ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരൂ. ഞാന്‍ നിങ്ങളെ ഹേമമാലിനിയാക്കാം', എന്ന് അമിത് ഷാ യോഗേഷ് നോവാറിനോട് പറഞ്ഞതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യോഗേഷ് നോവാറിനെ വേദിയില്‍ ഇരുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ജയന്ത് ചൗധരിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍.

'എനിക്ക് ഹേമമാലിനി ആകേണ്ട, എന്നെ പ്രീണിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ക്കെന്താണ് കിട്ടുക? ലഖിംപുരില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ഏഴ് കര്‍ഷകരുടെ കുടുംബത്തോട് ബിജെപി എന്താണ് ചെയ്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അജയ് മിശ്ര മന്ത്രിയായി തുടരുന്നത്', ജയന്ത് ചൗധരി ചോദിച്ചു.

യുപി തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടിയുമായി സഖ്യത്തിലാണ് ജയന്ത് ചൗധരിയുടെ ആര്‍എല്‍ഡി മത്സരിക്കുന്നത്. പടിഞ്ഞാറന്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ജാട്ട് വിഭാഗത്തിനിടയില്‍ ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള നേതാവാണ് ജയന്ത് ചൗധരി.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ജാട്ട് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട നേതാക്കളുമായി ഡല്‍ഹിയില്‍ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍, ആര്‍എല്‍ഡിക്കു മുന്നില്‍ ബിജെപിയുടെ വാതിലുകള്‍ തുറന്നുകിടക്കുകയാണെന്ന് അമിത് ഷാ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാല്‍ ആര്‍എല്‍ഡിയെ അഖിലേഷ് യാദവ് കൈയ്യൊഴിയുമെന്ന് പിന്നീട് അമിത് ഷാ പ്രസ്താവന നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

