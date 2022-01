ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ സമാദ്‌വാദി പാര്‍ട്ടിയും (എസ്പി) രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദളും (ആര്‍എല്‍ഡി) തമ്മിലുള്ളുള്ള സഖ്യം വോട്ടെണ്ണല്‍ വരെ മാത്രമേ നിലനില്‍ക്കൂവെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. ഇത്തവണ എസ്പി സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുകയാണെങ്കില്‍, അസം ഖാന്‍ മന്ത്രിസഭയുടെ ഭാഗമാകും. അതോടെ ആര്‍എല്‍ഡി പ്രസിഡന്റ് ജയന്ത് ചൗധരി പുറത്താകുമെന്നും പടിഞ്ഞാറന്‍ യുപിയിലെ മുസാഫര്‍നഗറില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

" അഖിലേഷ് യാദവും ജയന്ത് ചൗധരിയും പത്രസമ്മേളനം നടത്തി തങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് നില്‍ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ, ഈ കൂട്ടുകെട്ട് എത്രകാലം നിലനില്‍ക്കും? യുപിയില്‍ എസ്പി സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിച്ചാല്‍ ജയന്ത് ഭായിയെ പുറത്താക്കി അസം ഖാന്‍ തിരിച്ചുവരും. " - അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

പടിഞ്ഞാറന്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ നിന്ന് ബി.ജെ.പി.യെ കെട്ടുകെട്ടിക്കുമെന്ന് മഹാസഖ്യം നേതാക്കളായ അഖിലേഷ് യാദവും ജയന്ത് ചൗധരിയും പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അമിത് ഷായുടെ പരാമര്‍ശം. പശ്ചിമ യു.പി.യില്‍ ബി.ജെ.പി.യുടെ സൂര്യന്‍ അസ്തമിക്കുമെന്നും ജനങ്ങളുടെ ആവേശം കണ്ടിട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ തന്നെ ബി.ജെ.പി. തൂത്തെറിയപ്പെടുമെന്നുറപ്പായെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

വളരെ ആലോചിച്ചാണ് മഹാസഖ്യത്തില്‍ ചേര്‍ന്നതെന്നും ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കര്‍ഷകരും യുവാക്കളും സ്ത്രീകളും കഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നും ജയന്ത് ചൗധരിയും പറഞ്ഞു.

