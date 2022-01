ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബിഎസ്പിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തെ വിമര്‍ശിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് മറുപടിയുമായി പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷ മായാവതി രംഗത്ത്. കോണ്‍ഗ്രസിനെ പിന്തുണച്ച് വോട്ട് പാഴാക്കരുതെന്ന് അവര്‍ ജനങ്ങളോട് ആഭ്യര്‍ഥിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കം നിലപാട് മാറ്റേണ്ടിവന്നത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ദയനീയ അവസ്ഥയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും മായാവതി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

പ്രതിപക്ഷ വോട്ടുകള്‍ ഭിന്നിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ലക്ഷ്യം. ജനങ്ങള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ അവഗണിക്കണമെന്നും മായാവതി അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, 'ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു മുഖം നിങ്ങള്‍ കാണുന്നുണ്ടോ? എന്റെ മുഖം നിങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണാന്‍ സാധിക്കും' എന്നായിരുന്നു പ്രിയങ്കയുടെ മറുപടി. എന്നാല്‍ പിന്നീട് പാര്‍ട്ടിയുടെ മുഖം താന്‍ മാത്രമല്ലെന്ന് പ്രിയങ്ക തിരുത്തിപ്പറഞ്ഞു. ഇതിനെയാണ് മായാവതി വിമര്‍ശിച്ചത്.

1. यूपी विधानसभा आमचुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी ज़्यादा ख़स्ताहाल बनी हुई है कि इनकी सीएम की उम्मीदवार ने कुछ घण्टों के भीतर ही अपना स्टैण्ड बदल डाला है। ऐसे में बेहतर होगा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट ख़राब न करें, बल्कि एकतरफा तौर पर बीएसपी को ही वोट दें। — Mayawati (@Mayawati) January 23, 2022

ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ബിഎസ്പിയുടെ പ്രചാരണം വളരെ മന്ദഗതിയിലാണെന്നും അത് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രിയങ്ക കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയുമായാണ് മായാവതി രംഗത്തെത്തിയത്.

Content Highlights: Congress is so miserable in UP says BSP chief Mayawati