ന്യൂഡല്‍ഹി: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ബി.ജെ.പി വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ വീണ്ടും ബുള്‍ഡോസറുകള്‍ ഓടിത്തുടങ്ങുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. യു.പിയിലെ മണിപ്പുരിയില്‍ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെയാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കുറ്റവാളികളുടെ അനധികൃത ഭൂസ്വത്തുകളിലൂടെ ബുള്‍ഡോസറുകള്‍ പായിക്കാനുള്ള സര്‍ക്കാരിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ കുറിച്ച് ഒരു മുതിര്‍ന്ന എസ്.പി നേതാവ് തന്നെ ഓര്‍മിപ്പിച്ചതായി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ നാലര വര്‍ഷമായി ഒളിച്ചിരിക്കുകയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വെളിച്ചത്ത് വരികയും ചെയ്തവര്‍ക്ക് നേരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഞങ്ങള്‍ ബുള്‍ഡോസറുകള്‍ ഓടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മറുപടി നല്‍കി.

'ബുള്‍ഡോസറുകളെ കുറിച്ച് ആരും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. അവ വിശ്രമത്തിലാണ്. യന്ത്രങ്ങള്‍ക്കും അല്‍പം വിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. അവയെ കേടുപാടുകള്‍ തീര്‍ക്കാനായി അയച്ചിരിക്കുകയാണ്', മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കുറ്റവാളികള്‍ അനധികൃതമായി സമ്പാദിച്ച സ്വത്തുകള്‍ ബുള്‍ഡോസറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് തകര്‍ക്കുകയും പൊതു-സ്വകാര്യ വസ്തുക്കള്‍ തകര്‍ത്ത സമരക്കാരില്‍ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്ത സര്‍ക്കാര്‍ നടപടികളെ ബി.ജെ.പി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളില്‍ ഉടനീളം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

അതേസമയം, സി.എ.എ സമരകാലത്ത് സമരക്കാരില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കിയ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ സമരക്കാര്‍ക്ക് തിരിച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

Content Highlights: Bulldozers taking rest, will run after UP election results: Yogi Adiyanath