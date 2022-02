ലഖ്‌നൗ: ബി.ജെ.പി. വിട്ട് സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേര്‍ന്ന ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് മുന്‍മന്ത്രി സ്വാമി പ്രസാദ് മൗര്യയ്‌ക്കെതിരെ അതിരൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി ബി.ജെ.പി. എം.പി. കമലേഷ് പാസ്വാന്‍. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ടിക്കറ്റിനു വേണ്ടി മൗര്യ, ബി.ജെ.പിയെ ബ്ലാക്ക് മെയില്‍ ചെയ്‌തെന്ന് പാസ്വാന്‍ പറഞ്ഞു. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ പ്രമുഖ ഒ.ബി.സി. നേതാവാണ് മൗര്യ. കഴിഞ്ഞമാസമാണ് ഇദ്ദേഹം ബി.ജെ.പി. വിട്ട് എസ്.പിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്.

കുടുംബത്തിലെ ചില അംഗങ്ങള്‍ക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാനുള്ള അവസരത്തിനായി ബി.ജെ.പിയെ മൗര്യ ബ്ലാക്ക് മെയില്‍ ചെയ്തു. എന്നാല്‍ പാര്‍ട്ടി ഇതിന് വഴങ്ങാതിരുന്നതോടെ മൗര്യ മറ്റൊരു പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേരുകയായിരുന്നെന്നും പാസ്വാന്‍ ആരോപിച്ചു.

സ്വാമി പ്രസാദ് മൗര്യ മൂന്നുവട്ടം എം.എല്‍.എ. ആയിട്ടുണ്ട്. മറ്റാരും പരിഗണിക്കാതിരുന്നപ്പോള്‍ ബി.ജെ.പി. അദ്ദേഹത്തിന് ആദരവ് നല്‍കി. അദ്ദേഹത്തെ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയാക്കി. എന്നാല്‍ അത്യാഗ്രഹം മൂത്ത് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേര്‍ന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അധികമൊന്നും പറയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ മാര്‍ച്ച് പത്തിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിധി മാറാന്‍ പോവുകയാണ്- പാസ്വാന്‍ പറഞ്ഞു.

എസ്.പിയിലെത്തിയ മൗര്യ, ഇക്കുറി കുശിനഗറിലെ ഫാസില്‍നഗര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍നിന്നാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. 2008 മുതല്‍ പഡ്‌രോന മണ്ഡലത്തില്‍നിന്നുള്ള എം.എല്‍.എ. ആയിരുന്നു മൗര്യ.

ഏഴുഘട്ടമായി നടക്കുന്ന ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി പത്തു മുതലാണ്. 403 അംഗ നിയമസഭയിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പിന്റെ അവസാനഘട്ടം മാര്‍ച്ച് ഏഴിന് നടക്കും. മാര്‍ച്ച് പത്തിനാണ് വോട്ടെണ്ണല്‍.

