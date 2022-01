ന്യൂഡല്‍ഹി: കര്‍ഷക സമരത്തെ തുടര്‍ന്ന് ബിജെപിയുമായി ഇടഞ്ഞ് നില്‍ക്കുന്ന യുപിയിലെ ജാട്ട് സമുദായ നേതാക്കളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി അമിത് ഷാ. ഫെബ്രുവരി പത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് സമുദായത്തിലെ ഉന്നത നേതാക്കളുമായി ഷാ ചര്‍ച്ച നടത്തിയത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം വോട്ട് ബാങ്കാണ് ജാട്ട് സമുദായം. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുമായി പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകാമെന്നും എന്നാല്‍ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം എപ്പോഴും ജാട്ട് സമുദായത്തിനൊപ്പം നിന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അത് തുടരുമെന്നും അമിത് ഷാ നേതാക്കളെ അറിയിച്ചു.

എന്ത് പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അത് ചര്‍ച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാമെന്ന ഉറപ്പും അമിത് ഷാ ജാട്ട് നേതാക്കള്‍ക്ക് നല്‍കി. മുസാഫര്‍നഗറില്‍ നിന്നുള്ള ജാട്ട് നേതാവും ബിജെപി എംപിയുമായ സഞ്ജീവ് ബലിയാന്‍ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ പങ്കെടുത്തു. 2017ലും 2019ലും ജാട്ട് വിഭാഗത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് യുപിയില്‍ ബിജെപി വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കിയത്. ജാട്ട് വിഭാഗത്തിന്റെ അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന തിരിച്ചടി കണക്കിലെടുത്താണ്‌ അമിത് ഷാ നേരിട്ട് ചര്‍ച്ചനടത്തിയത്‌. ജാട്ട് സമുദായത്തിന് മേധാവിത്വമുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഷാ ഇന്ന് നേരിട്ട് വീട് കയറി വോട്ട് ചോദിക്കും.

കര്‍ഷക സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിജെപിയോട് അമര്‍ഷത്തിലാണ് ജാട്ട് സമുദായം. ഇത് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രതിഫലിച്ചാല്‍ ബിജെപിക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ എളുപ്പമാകില്ലെന്നും ദേശീയ നേതൃത്വം തിരിച്ചറിയുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിക്ക് പിന്തുണ തുടര്‍ന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നും മറ്റൊന്നിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോള്‍ ചിന്തിക്കേണ്ടെന്നും ഷാ സമുദായ നേതാക്കളോട് പറഞ്ഞു. ജാട്ട് സമുദായത്തിലെ പ്രബല നേതാവായ ജയന്ത് ചൗധരിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദള്‍ പാര്‍ട്ടി എസ്.പിയുമായി ചേര്‍ന്നാണ് ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്നത്.

ജയന്ത് ചൗധരിക്ക് മുന്നില്‍ ബിജെപി വാതിലടച്ചിട്ടില്ലെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷവും സഖ്യ സാധ്യത തുറന്നിടുകയാണെന്നും ബി.ജെ.പി നേതാവും ജാട്ട് സമുദായാംഗവുമായ പര്‍വേഷ് വര്‍മ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഈ ക്ഷണം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നത് തനിക്കായിരുന്നില്ലെന്നും മറിച്ച് കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭത്തില്‍ ജീവന്‍ നഷ്ടമായ 700 കര്‍ഷകരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കായിരുന്നുവെന്നും ജയന്ത് ചൗധരി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. അതേസമയം കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ ജാട്ട് നേതാക്കള്‍ മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്ന് അമിത് ഷാ ഉറപ്പ് നല്‍കിയെന്നാണ് സൂചന.

Content Highlights: amit sha meets jat leaders in up prior to first phase of polls