ന്യൂഡല്‍ഹി: തന്റെ ബന്ധു അപര്‍ണ യാദവ് ബി.ജെ.പിയില്‍ ചേര്‍ന്ന സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ്. ബി.ജെ.പിയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നുവെന്നും എസ്.പിയുടെ ആദര്‍ശങ്ങള്‍ അവര്‍ ബി.ജെ.പിക്ക് പകര്‍ന്നുനല്‍കട്ടെയെന്നും അഖിലേഷ് പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

തങ്ങള്‍ക്ക് മത്സരിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവരെ പോലും ബി.ജെ.പി ഏറ്റെടുത്ത് മത്സരിപ്പിക്കുന്നതിന് അവരോട് നന്ദി പറയുന്നു. 'അപര്‍ണ യാദവിനെ ഞാന്‍ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടിയുടെ ആശയങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ പേരിലേക്ക് എത്തുന്നതില്‍ ഞാന്‍ സന്തോഷവാനാണ്. എസ്.പിയുടെ ആദര്‍ശങ്ങള്‍ ബി.ജെ.പിയിലെത്തി അവിടെ ജനാധിപത്യം വളരുന്നതിന് കാരണമാവട്ടെ', അഖിലേഷ് പറഞ്ഞു.

അപര്‍ണയോട് സംസാരിക്കാന്‍ തന്റെ പിതാവ് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. സര്‍വേകള്‍ നടത്തിയും മറ്റ് പല ഘടകങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ചുമാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും അഖിലേഷ് പറഞ്ഞു. സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് അപര്‍ണ പാര്‍ട്ടി വിട്ടതെന്ന സൂചന നല്‍കുന്നതായിരുന്നു അഖിലേഷിന്റെ പ്രതികരണം.

അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ അര്‍ദ്ധസഹോദരന്‍ പ്രതീക് യാദവിന്റെ ഭാര്യയാണ് അപര്‍ണ യാദവ്. 2017ല്‍ എസ്.പി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ച അപര്‍ണ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ബി.ജെ.പി നേതാവ് റീത്താ ബഹുഗുണ ജോഷിയോടാണ് അപര്‍ണ പരാജയപ്പെട്ടത്.

