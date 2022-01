മീററ്റ്: പടിഞ്ഞാറന്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ നിന്ന് ബി.ജെ.പി.യെ കെട്ടുകെട്ടിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് മഹാസഖ്യം നേതാക്കളായ സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവും രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദള്‍ നേതാവ് ജയന്ത് ചൗധരിയും. മീററ്റില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച നടത്തിയ സംയുക്ത പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് മഹാസഖ്യം നേതാക്കളുടെ പ്രഖ്യാപനം.

പശ്ചിമ യു.പി.യില്‍ ബി.ജെ.പി.യുടെ സൂര്യന്‍ അസ്തമിക്കുമെന്നും ജനങ്ങളുടെ ആവേശം കണ്ടിട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ തന്നെ ബി.ജെ.പി. തൂത്തെറിയപ്പെടുമെന്നുറപ്പായെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് പറഞ്ഞു. ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ മാറ്റം വരുമെന്നുറപ്പായെന്നും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുമ്പുള്ള ആദ്യത്തെ ജ്വാല മീററ്റില്‍ നിന്നാണ് ഉയര്‍ന്നതെന്നും ശിപ്പായി ലഹളയെ ഓര്‍മിപ്പിച്ച് അഖിലേഷ് പറഞ്ഞു.

മഹാന്മാരായ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ജന്മം നല്‍കിയ നാടാണിത്. രാജ്യത്തിന് ദിശാബോധം നല്‍കിയവര്‍. കര്‍ഷകരുടെ ഉന്നമനത്തിന് പ്രവര്‍ത്തിച്ചവര്‍. മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ചരണ്‍സിങ് (ജയന്ത് ചൗധരിയുടെ മുത്തശ്ശന്‍) കര്‍ഷകര്‍ക്കായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചയാളാണ്. കര്‍ഷകന്‍ ഏതു ജാതിയായാലും അവര്‍ക്കായി പ്രയത്നിച്ച വ്യക്തി. അദ്ദേഹത്തിന് ഭാരത രത്നം കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാന്‍ അന്നും പറയുന്നു, ഇന്നും പറയുന്നു. ഗംഗാജലം പോലെ പവിത്രമായി മുന്‍ കാലങ്ങളില്‍ ജീവിച്ച പോലെ, ഞാനും ജയന്ത് ചൗധരിയും ഒരുമിച്ച് രാഷ്ട്രീയമായാലും മറ്റെന്തായാലും നീങ്ങുമെന്നും അഖിലേഷ് പറഞ്ഞു.

ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാര്‍ വന്നതിന് ശേഷം യു.പി.യില്‍ പാവപ്പെട്ടവര്‍ കൂടുകയാണെന്നും അഖിലേഷ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. പാവപ്പെട്ടവരെ മഹാസഖ്യം സര്‍ക്കാര്‍ വന്നാല്‍ രക്ഷപ്പെടുത്തും. അടച്ചിടല്‍ സമയത്ത് തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഈ സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു സഹായങ്ങളും നല്‍കിയില്ല. കോവിഡ് ബാധിച്ചവര്‍ക്ക് കട്ടിലോ മരുന്നോ ഓക്സിനോ ലഭിച്ചില്ല. മരുന്ന് കൊള്ളവിലയ്ക്കാണ് വിറ്റത്. സര്‍ക്കാരിനെ അപ്പോഴൊന്നും കണ്ടേ ഇല്ല. കരിമ്പു കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് ന്യായവിലയില്ല. ഞങ്ങളുടെ സര്‍ക്കാര്‍ വന്നാല്‍ 15 ദിവസത്തിനകം പണം നല്‍കും. കര്‍ഷകര്‍ സമരത്തിനിറങ്ങേണ്ടി വരില്ല. 300 യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയും സൗജന്യമായി നല്‍കും. സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ കൂട്ടും. നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനറിയില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെങ്ങിനെയാണ് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിരവധി ക്രിമിനല്‍ കേസുകളുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണന്‍ എത്ര പ്രാവശ്യം ഹസ്തിനപുരയില്‍ വന്നു. എന്റെ കുലത്തിന്റെ ആളാണദ്ദേഹം. അവിടെയും ഞങ്ങള്‍ ജയിക്കുമെന്നും മീററ്റില്‍ മരിച്ച കര്‍ഷകര്‍ക്കായി സ്മാരകം സ്ഥാപിക്കുമെന്നും അഖിലേഷ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വളരെ ആലോചിച്ചാണ് മഹാസഖ്യത്തില്‍ ചേര്‍ന്നതെന്നും ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കര്‍ഷകരും യുവാക്കളും സ്ത്രീകളും കഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നും ജയന്ത് ചൗധരി പറഞ്ഞു.

മീററ്റ് ജില്ലയില്‍ ഏഴു നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളാണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഏഴും ബി.ജെ.പി.ക്കാണ്. ഇത്തവണയാകട്ടെ, മീററ്റ് സൗത്ത്, കണ്ടോണ്‍മെന്റ്, സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിലൊഴികെ ഹസ്തിനപുര, കിഠോര്‍, സാര്‍ധന, സിവല്‍ഖാസ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ മഹാസഖ്യം വന്‍ മത്സരമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്.

