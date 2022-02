അമൃത്സര്‍: പഞ്ചാബില്‍ അധികാരത്തിലേറിയാല്‍ ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി കണ്‍വീനര്‍ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍.

പഞ്ചാബില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തര്‍ക്കത്തിനിടെ ചരണ്‍ജിത് സിങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് കെജ്‌രിവാളിന്റെ പ്രസ്താവന.

ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ എഎപി ഒരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ലെന്ന് കെജ്‌രിവാള്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ പറഞ്ഞു. 'പഞ്ചാബില്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്നാല്‍, പഞ്ചാബിന്റേയും രാജ്യത്തിന്റേയും സുരക്ഷയുടെ വിഷയത്തില്‍ കേന്ദ്രവുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കും' - കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയം പാടില്ലാത്തതാണ്. എന്നാല്‍ ഇരുഭാഗത്ത് നിന്നും രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായതായും അ്‌ദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.പഞ്ചാബിലെ ഭരണകക്ഷിയായ കോണ്‍ഗ്രസിന് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളി.

