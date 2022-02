ചണ്ഡിഗഡ്: ക്യാപ്റ്റന്‍ അമീരന്ദര്‍ സിങ് പുറത്തായതോടെ പഞ്ചാബില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിച്ചവരില്‍ ഏറ്റവും കുറവ് പിന്തുണ ലഭിച്ചവരാണ്‌ നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ചരണ്‍ജിത്ത് ചന്നിയും പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ സിദ്ധുവുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് സുനില്‍ ജാക്കര്‍. നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ചര്‍ച്ചകളിലേക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് കടന്ന സഹാചര്യത്തിലാണ് സുനില്‍ ജാക്കര്‍ ഇത്തരമൊരു വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷനായ സിദ്ധുവും നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ചന്നിയും തമ്മിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകാനുള്ള വടംവലി നടക്കുന്നത്. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയിലാണ് സുനില്‍ ജാക്കര്‍ ചന്നിയെയും സിദ്ധുവിനെയും വെട്ടിലാക്കിയ പ്രസ്താവന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അന്ന് പാര്‍ട്ടി ആരാഞ്ഞപ്പോള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ എം.എല്‍.എമാര്‍ പിന്തുണച്ചിരുന്നത് തന്നെയായിരുന്നുവെന്നും സുനില്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

ക്യാപ്റ്റന്‍ അമരീന്ദര്‍ സിങ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്തുപോയ ഉടനെ പാര്‍ട്ടി ഹൈക്കമാന്റ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ 79 എം.എല്‍.എമാരില്‍ നിന്നും ആരെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന കാര്യം ആരാഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് സുനില്‍ ജാക്കര്‍ പറയുന്നു. 'എനിക്ക്‌ 42 എം.എല്‍.എമാരുടെ പിന്തുണയും സുഖ്ജിന്ദര്‍ സിങ് രണ്‍ധാവക്ക് 16 പേരുടെ പിന്തുണയും പ്രണീത് കൗറിന് 12 പേരുടെ പിന്തുണയുമാണ് ലഭിച്ചത്. സിദ്ധുവിനെയാകട്ടെ കേവലം ആറ് എം.എല്‍.എമാരും ചന്നിയെ രണ്ട് പേരുമാണ് പിന്തുണച്ചത്' - സുനില്‍ ജാക്കര്‍ വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ എം.എല്‍.എമാര്‍ തന്നെ പിന്തുണച്ചതില്‍ താന്‍ സന്തോഷവാനാണെന്നും സുനില്‍ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്തെ മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളിലൊരാളായ സുനില്‍ ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്നില്ല.

