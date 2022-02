ചണ്ഡിഗഡ്: പഞ്ചാബിൽ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്താനുള്ള സൗകര്യം സർക്കാർ ഒരുക്കിയില്ലെന്ന്‌ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ത്രിപുരമാലിനി ദേവി ശക്തി ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചുവെന്നും എന്നാൽ ഇതിനുള്ള സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ ഭരണകൂടവും പോലീസും തയ്യാറായില്ലെന്നും മോദി ജലന്ധറിൽനടന്ന പൊതു പരിപാടിയിൽ ആരോപിച്ചു.

ജനുവരി അഞ്ചിന്‌ പഞ്ചാബില്‍ സുരക്ഷാ വീഴ്ച്ചയുണ്ടായ ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.

'ഈ പരിപാടിക്ക് ശേഷം എനിക്ക് ത്രിപുരമാലിനി ദേവി ശക്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭരണകൂടവും പോലീസും പറയുന്നത് അതിനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സർക്കാരാണ് പഞ്ചാബിലുള്ളത്. പക്ഷെ ഞാൻ എന്തായാലും ക്ഷേത്ര ദർശനം വൈകാതെ തന്നെ നടത്തും.' എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

We respected federalism. Former CM of Punjab Amarinder Singh worked with the Centre according to federalism. NDA will form govt in Punjab; 'Nava Punjab' will be free from debts: PM Modi in Punjab pic.twitter.com/bXZMpQffrY