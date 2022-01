ന്യൂഡല്‍ഹി: അന്തരിച്ച ഗോവ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ പരീക്കറുടെ മകന്‍ ഉത്പല്‍ പരീക്കറിന് ബിജെപി സീറ്റ് നിഷേധിച്ചു. മനോഹര്‍ പരീക്കറുടെ സീറ്റായിരുന്ന പനജയില്‍ ഉത്പലിന് സീറ്റ് നല്‍കുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇവിടെ മുന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവായ അറ്റനാസിയോ ബാബുഷ് മൊണ്‍സെറാട്ടെയെ ആണ് ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബിജെപി സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതോടെ ഉത്പല്‍ പരീക്കറിന് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ സീറ്റ് വാഗ്ദ്ധാനം ചെയ്തു. 'ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ചെറിയുന്ന നയം പരീക്കറുടെ കുടുംബത്തോട്‌ പോലും ബിജെപി കാണിച്ചതില്‍ ഗോവക്കാര്‍ക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. ഞാന്‍ എല്ലാ സമയത്തും മനോഹര്‍ പരീക്കറെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഉത്പല്‍ പരീക്കറിനെ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേരുന്നതിനും പാര്‍ട്ടി ടിക്കറ്റില്‍ മത്സരിക്കുന്നതിനും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു' കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു.

തന്റെ നിലപാട് ഉടന്‍ വ്യക്തമാക്കുമെന്ന് ഉത്പല്‍ പരീക്കര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ബിജെപി മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ഉത്പലിന് സീറ്റ് വാഗ്ദ്ധാനം ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. എന്നാല്‍ ഇത് നിരസിച്ച ഉത്പല്‍ പനജിയില്‍ തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്ന തീരുമാനത്തില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുകയാണ്.

ഉത്പലിന് മറ്റു രണ്ടു സീറ്റുകള്‍ വാഗ്ദ്ധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അത് അംഗീകരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നതായും ഗോവയുടെ ചുമതയുള്ള ബിജെപി നേതാവ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് അറിയിച്ചു. പരീക്കറുടെ ബന്ധുക്കളുമായി സംസാരിച്ച് ഉത്പലിനെ ഒപ്പം നിര്‍ത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ബിജെപി നടത്തിവരുന്നുണ്ട്.

അതേ സമയം പനജിയില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ വീടുകള്‍ തോറുമുള്ള പ്രചാരണവും ഉത്പല്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. 2019 മനോഹര്‍ പരീക്കറുടെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്ന് നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സിദ്ധാര്‍ത്ഥ് കുങ്കല്ലെങ്കര്‍ എന്ന യുവ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെയായിരുന്നു ബിജെപി പനജിയില്‍ മത്സരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ടിക്കറ്റില്‍ മത്സരിച്ച അറ്റനാസിയോ ബാബുഷ് മൊണ്‍സെറാട്ടെ ഈ സീറ്റ് ബിജെപിയില്‍ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. തൊട്ടുപിന്നാലെ അദ്ദേഹം ബിജെപിയില്‍ ചേരുകയും ചെയ്തു. സിറ്റിങ് എംഎല്‍എ കൂടിയായ മൊണ്‍സെറാട്ടെയാണ്‌ ബിജെപി പനജിയില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

