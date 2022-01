പനാജി: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ ഗോവ ബിജെപിയിൽവിമത നീക്കം ശക്തം. സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട നേതാക്കൾ വിമതരായി മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത് ബിജെപിയ്ക്ക് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മനോഹർ പരീക്കറിന്റെ മകൻ ഉത്പൽ പരീക്കർ, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ലക്ഷ്മികാന്ത് പരസേക്കർ ഉൾപ്പെടെ അരഡസനോളം പേരാണ് ഇപ്പോൾ വിമത നീക്കവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ 34 അംഗ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക ഗോവയിൽ പുറത്തു വന്നത്. സീറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന പലർക്കും സീറ്റ് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പുതിയ ആളുകൾക്ക് സീറ്റ് നൽകുകയും ചെയ്തു. അന്തരിച്ച ഗോവ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ പരീക്കറുടെ മകന്‍ ഉത്പല്‍ പരീക്കറിന് ബിജെപി സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പരീക്കറുടെ സീറ്റായിരുന്ന പനാജി ഉത്പലിന് നല്‍കുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇവിടെ മുന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവായ അറ്റനാസിയോ ബാബുഷ് മൊണ്‍സെറാട്ടെയെ ആണ് ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇതിന് പിന്നാലെ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഉത്പൽ പരീക്കറെന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരം. പനാജിയിൽ തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ.

മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ലക്ഷ്മികാന്ത് പർസേക്കറിനും ബിജെപി സീറ്റ് നിഷേധിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹവും സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ ഏത് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് മത്സരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമല്ല. മുൻ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയായിരുന്നു ദീപക് പുഷ്കറും സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്.

ബിജെപിയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ തന്നെ വിമതരായി മത്സരിച്ച് ബിജെപിക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്താനാണ് ഇവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മറ്റു പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ അടർത്തിയെടുത്ത് സർക്കാരുണ്ടാക്കിയ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ബിജെപിയിൽനിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോക്കാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

