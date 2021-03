കൊല്‍ക്കത്ത: മെയ് മൂന്നിന് പശ്ചിമ ബംഗാളിന് ആദ്യത്തെ ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രിയെ ലഭിക്കുമെന്ന് ബിജെപി എംപി തേജസ്വി സുര്യ.നിലവില്‍ തൃണമൂല്‍ ഭരിക്കുന്ന ബംഗാളില്‍ 294 സീറ്റുകളില്‍ 200 സീറ്റുകളിലും ബിജെപി വിജയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ 200 സീറ്റുകളില്‍ കൂടുതല്‍ ബിജെപി നേടും. മുഖ്യമന്ത്രിക്കസേരയിലുള്ള മമത ബാനര്‍ജിയുടെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. മെയ് മൂന്നിന് പശ്ചിമ ബംഗാളിന് പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ലഭിക്കും. ബംഗാളില്‍ രക്തച്ചൊരിച്ചിലോ, രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളോ ഇനി ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം ഇനി ഭരിക്കാന്‍ പോകുന്നത് ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്.' തേജസ്വി പറഞ്ഞു.

അഞ്ചുവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പുതന്നെ തങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുളള ഒരുക്കങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും അതിനാല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 200ല്‍ അധികം സീറ്റുകള്‍ നേടുമെന്നും ബംഗാള്‍ ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ ദിലീപ് ഘോഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

'ഘട്ടം ഘട്ടമായുളള പ്രവര്‍ത്തനമാണ് ഞങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നത്. അതിന്റെ ഫലം ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കണ്ടതാണ്.'- ഘോഷ് പറഞ്ഞു. '19 മേ ഹാഫ്, 21 മേ സാഫ്'(19-ല്‍ പകുതി സീറ്റ്, 21-ല്‍ തൂത്തുവാരുക)എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മാര്‍ച്ച് 27 മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ 29 വരെ എട്ടുഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് പശ്ചിമബംഗാളില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.

