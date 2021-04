അലിമുദ്ദീന്‍ തെരുവിലെ സി.പി.എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ആഫീസില്‍ എത്തുമ്പോള്‍ മധുരമില്ലാത്ത കട്ടന്‍ ചായക്കപ്പിന് മുന്നിലായിരുന്നു ബിമന്‍ ബോസ്.''എന്റെ തൊണ്ട റിപ്പയറിലാണ് '' ..ചൂട് ചായ കുടിച്ചു കൊണ്ട് ബിമന്‍ ദാ പറഞ്ഞു.തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണവേദിയിലെ പ്രസംഗപരമ്പരകള്‍ക്കിടയില്‍ തൊണ്ടയടഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ചാണ് എണ്‍പത്തിയൊന്നുകാരന്റെ പരാമര്‍ശം.അഭിമുഖം വേണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു പ്രതികരണം.ശുണ്ഠിയും ശാന്തതയും ഊഴമിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്ന മുഖം. അനുകൂല മറുപടിക്കായി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നപ്പോള്‍ ലേഖകനുമെത്തി കട്ടന്‍ ചായ.തെല്ലു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ അഭിമുഖത്തിന് സമ്മതിച്ചു.

''2019 ല്‍ ഇടതുപാര്‍ട്ടികളില്‍ നിന്ന് ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് പോയ മതേതര വോട്ടുകള്‍ മുഴുവന്‍ ഇക്കുറി ഇടതു പാര്‍ട്ടികളിലേക്ക് തിരികെ വരും.ബി.ജെ.പിയെയും ടി.എം.സിയെയും എതിര്‍ക്കുന്ന പാര്‍ട്ടികളുമായി കൈകോര്‍ത്താണ് ഇടതുപാര്‍ട്ടികള്‍ മത്സരിക്കുന്നത്''-സി.പി.എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗവും ഇടതുമുന്നണി ചെയര്‍മാനും മുന്‍ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായ ബിമന്‍ ബോസ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.

ബംഗാള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടത് പാര്‍ട്ടികളുടെ പ്രതീക്ഷ എന്താണ്?

ബംഗാളിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനാണ് ഇടതുപാര്‍ട്ടികള്‍ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്.ബംഗാളിലെ ഭരണ കക്ഷിയും കേന്ദ്രത്തിലെ ഭരണകക്ഷിയും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല.അവര്‍ മോശപ്പെട്ട ഭാഷയില്‍ പരസ്പരം അധിക്ഷേപിക്കുന്നു.ഫുട്ബാള്‍ കളി പോലെയാണവര്‍ രാഷ്ട്രീയത്തെ കാണുന്നത്. അവര്‍ ഖേലാ ഹോബെ(കളി തുടങ്ങി)യെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു.എന്നാല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നത് രാഷ്ട്രീയയുദ്ധമാണ്.ഞങ്ങള്‍ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു.എന്നാല്‍ ബി.ജെ.പിയും ടി.എം.സിയും പ്രശ്നങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.

എട്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ബംഗാള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്.ഈ മാസം 29 വരെ നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്.ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഘട്ടം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ വിലയിരുത്തി ബംഗാള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പറയാനാകില്ല.എന്നാല്‍ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തന്നെ വന്‍വിജയം ഉറപ്പാണെന്നാണ് അമിത് ഷാ പറയുന്നത് .ഇതാണ് ബി.ജെ.പി പ്രയോഗിക്കുന്ന ഹീനരാഷ്ട്രീയം.ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാനാണ് ഇത്തരം പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്.ഇത് ഇവര്‍ നേരത്തെ വിവിധ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ പ്രയോഗിച്ച തന്ത്രമാണ്.രാജസ്ഥാന്‍,ഛത്തീസ്ഗഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം അവര്‍ വിജയിക്കുമെന്ന് തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.എന്നാല്‍ അവര്‍ക്ക് അവിടെയൊന്നും വിജയിക്കാനായില്ല.റിസള്‍ട്ട് വന്ന ശേഷം അവര്‍ നിയമസഭാംഗങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു.ഇതാണ് ബി.ജെ.പിയുടെ ഹീനരാഷ്ട്രീയം.ഹിന്ദി,ഹിന്ദു,ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ എന്നതാണ് ആര്‍.എസ്.എസില്‍ നിന്ന് ബി.ജെ.പിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആശയം.നിങ്ങള്‍ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍,നിങ്ങള്‍ ഹിന്ദുവല്ലെങ്കില്‍,നിങ്ങള്‍ക്ക ഇന്ത്യയില്‍ ഇടമില്ലെന്നാണ് അവരുടെ വാദം.ബി.ജെ.പി പിന്തുടരുന്നത് ആര്‍.എസ്.എസിന്റെ ഈ നിലപാടാണ്.

മാത്രമല്ല,ആവര്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയെ മാറ്റിത്തീര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്.മതേതരത്വം എന്ന സങ്കല്‍പനം ഭരണഘടനയില്‍ നിന്ന് നീക്കണമെന്നതാണ് അവരുടെ ആവശ്യം.സാധാരണക്കാര്‍ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതത്തെക്കുറിച്ച് അവര്‍ക്ക് ചിന്തയില്ല.2 കോടി വീതം തൊഴില്‍ പ്രതിവര്‍ഷം നല്‍കുമെന്ന് ്2014 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് അവര്‍ പറഞ്ഞു.എന്നാല്‍ കോവിഡ് മൂലമുള്ള ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത്, 15 കോടിയോളം ആളുകള്‍ക്ക് അവരുടെ തൊഴിലുകള്‍ നഷ്ടമായി.മാത്രമല്ല,പുതിയ ജോലികള്‍ക്ക് ഒരു സാധ്യതയുമില്ല.പൊതുമേഖലയെ നിലനിര്‍ത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമവുമില്ല.പൊതുമേഖല മുഴുവന്‍ അപകടത്തിലാണ്.ബി.ജെ.പി അവരുടെ ഭരണകാലത്ത് പുതുതായി ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം പോലും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.റെയില്‍വെ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം വിവിധ സര്‍ക്കാരുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചവയാണ്.റെയില്‍വെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലം മുതലുണ്ട്.അതു പോലും മോദി-അമിത് ഷാ സര്‍ക്കാര്‍ വില്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്.പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രതിസന്ധിയിലാണ്.അവയെയും വിറ്റഴിക്കാനാണ് തീരുമാനം.ഇക്കാര്യം സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു.ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മേഖല അവര്‍ വിറ്റുകഴിഞ്ഞു.ഒരു ചെറിയ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം പോലും മോദി സര്‍ക്കാര്‍ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വിറ്റഴിക്കുന്നതില്‍ മാസ്റ്ററാണ് മോദി സര്‍ക്കാര്‍.ഇത് വളരെ അപകടകരമാണ്.ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടും.ജനങ്ങള്‍ ഈ വിഷയങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റിസള്‍ട്ട്.

പതിവില്ലാത്ത വിധം വര്‍ഗ്ഗീയകാര്‍ഡുകള്‍ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.ഇടതുപാര്‍ട്ടികള്‍ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നത്?

ബി.ജെ.പിയും ടി.എം.സിയും വര്‍ഗ്ഗീയ കാര്‍ഡുകള്‍ പ്രയോഗിക്കുകയാണ്.ടി.എം.സി രൂപം കൊണ്ടതു തന്നെ ബി.ജെ.പിയുടെ താല്‍പര്യത്തിലാണ്.കോണ്‍ഗ്രസിനെ മുറിച്ച് ടി.എം.സി ഉണ്ടാക്കിയതിന് പിന്നില്‍ ബി.ജെ.പിയായിരുന്നു.തുടര്‍ന്ന് ബി.ജെ.പിയും ടി.എം.സിയും ചേര്‍ന്ന് സഖ്യമുണ്ടാക്കി.മമതാ ബാനര്‍ജി വാജ്പേയി സര്‍ക്കാരില്‍ റെയില്‍വെ മന്ത്രിയായി.ഇതെല്ലാം മുന്‍കൂട്ടി ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതികളായിരുന്നു.എന്നാല്‍ ചില ടി.എം.സി നേതാക്കള്‍ ഇപ്പോള്‍ ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നു.തങ്ങള്‍ക്ക് ബി.ജെ.പിയുടെ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളുമായി വര്‍ഷങ്ങളായി നിരന്തര ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണവര്‍ പറയുന്നത്.ബി.ജെ.പിയും ടി.എം.സിയും കൈകോര്‍ത്ത് പിടിച്ചാണ് ഞങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ബംഗാളില്‍ പ്രചരണം നടത്തിയത്.എന്നാല്‍ പുറമെ ഞങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ബന്ധമില്ലെന്ന നാട്യം ഇരുപാര്‍ട്ടികളും കാണിക്കും.യാഥാര്‍ഥ്യത്തില്‍ അവര്‍ തമ്മില്‍ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല.സാധാരണക്കാരെ കബളിപ്പിച്ച് വോട്ട് തട്ടുക മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം.കുറെ തൃണമൂല്‍ നേതാക്കളെ ഒപ്പം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍,ടി.എം.സിയെ ജൂനിയര്‍ പാര്‍ട്ണറാക്കാനാണ് ബി.ജെ.പി ഇപ്പോള്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്.എന്നാല്‍,ബി.ജെ.പിയെയും ടി.എം.സിയെയും എതിര്‍ക്കുന്ന പാര്‍ട്ടികളുമായി കൈകോര്‍ക്കുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഇടത് പാര്‍ട്ടികള്‍ ചെയ്യുന്നത്.

ടി.എം.സിക്കെതിരെയും ബി.ജെ.പിക്കെതിരെയും പോരാടാനുള്ള താല്‍പര്യം കോണ്‍ഗ്രസ് ആദ്യം തന്നെ പ്രകടിപ്പിച്ചു..അപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ ആരംഭിച്ചു.അത്തരത്തില്‍ ധാരണകളുണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് പ്രക്ഷോഭരംഗത്തിറങ്ങി.ബി.ജെ.പിക്കും ടി.എം.സിക്കുമെതിരെ പോരാടാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് യോജിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിനാണ് ഞങ്ങള്‍ രൂപം കൊടുത്തത്.കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വര്‍ഷമായി ബംഗാളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസും ഇടതുപാര്‍ട്ടികളും യോജിച്ചാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.കോണ്‍ഗ്രസുമായി ചേര്‍ന്ന് ഞങ്ങള്‍ ചില സമരപരിപാടികള്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചു.തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ,ഇടതുപാര്‍ട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കാനുള്ള താല്‍പര്യം കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രകടിപ്പിച്ചു.ഇത്തരത്തില്‍ ധാരണാചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ സെക്യുലര്‍ ഫ്രണ്ട് (ഐ.എസ്.എഫ്) രൂപം കൊണ്ടത്.അങ്ങനെ ഞങ്ങള്‍ സംയുക്ത മോര്‍ച്ച രൂപവല്‍ക്കരിച്ചു.ഇപ്പോള്‍ ബംഗാളില്‍ ഈ സംയുക്ത മോര്‍ച്ച കൈകോര്‍ത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.ബംഗാളില്‍ ഇത് പുതിയ സംഭവമാണ്.

പക്ഷെ മതേതര,ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകള്‍ ഇത് മൂലം ചിതറില്ലേ ?ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകള്‍ ടി.എം.സിക്കും ഇടതുപാര്‍ട്ടികള്‍ക്കുമായി വിഭജിക്കപ്പെടും.അത് ബി.ജെ.പിക്കല്ലേ ഗുണം ചെയ്യുക?

ഞങ്ങള്‍ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല.ഇതൊരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന തെറ്റായ പ്രചരണം മാത്രമാണ്.കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ബി.ജെ.പിക്കും ടി.എം.സിക്കുമൊപ്പം പോയ മതേതര വോട്ടുകള്‍ ഇക്കുറി ഇടത് പാര്‍ട്ടികളിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുമെന്നാണ് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 13 ശതമാനം വോട്ടുകള്‍ ഇടതുപാര്‍ട്ടികളില്‍ നിന്ന് ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് ഒഴുകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്.ഇത് ഇത്തവണ ഇടതുപാര്‍ട്ടികളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്നാണോ പറയുന്നത്?

അതാണ് ഞാന്‍ പറഞ്ഞത്.ബി.ജെ.പിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം പോയ മതേതര വോട്ടുകള്‍ മുഴുവന്‍ ഇത്തവണ തിരിച്ചു വരും.ബി.ജെ.പിക്ക് ഇത്തവണ ഇത്തരം വോട്ടുകള്‍ കിട്ടില്ല.തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്വതന്ത്രവും ഭയരഹിതവുമായി നടക്കണമെന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട്.2011 ല്‍ ടി.എം.സി തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജയിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ?ഭയം ജനിപ്പിച്ചാണ് ജയിച്ചത്.പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടതുപാര്‍ട്ടികളെ തടഞ്ഞു.ബംഗാളില്‍ ജനാധിപത്യമില്ല.സ്വതന്ത്രവും ഭയരഹിതവുമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നില്ല.പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അതാണ് നടന്നത്.ജനങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശങ്ങള്‍ക്കെതിരാണ് ടി.എം.സി.പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നീതിപൂര്‍വമായി നടത്തിയില്ല.50 ശതമാനം നാമനിര്‍ദേശങ്ങളും റദ്ദാക്കി. ചില ജില്ലകളില്‍ 40 ശതമാനത്തോളം നാമനിര്‍ദേശപത്രികകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ഇടതുപാര്‍ട്ടികളെ അവര്‍ അനുവദിച്ചില്ല.ഇതാണ് ടി.എം.സിയുടെ സ്വഭാവം.എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ടി.എം.സി പൂര്‍ണമായും തുറന്നുകാട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഇടത് പാര്‍ട്ടികളും കോണ്‍ഗ്രസും, കേരളത്തിലും ബംഗാളിലും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിലപാടുകള്‍ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കും?

കോണ്‍ഗ്രസ് ബംഗാളില്‍ ഇടത് പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടുന്നു.എന്നാല്‍ ഇടത് പാര്‍ട്ടികളും കോണ്‍ഗ്രസും തമ്മില്‍ കേരളത്തില്‍ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു.ഇത് നേരത്തെയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഇതൊരു പുതിയ സംഭവമല്ല.അതിനാല്‍ പുതുതായി അഭിപ്രായം പറയേണ്ടതില്ല.കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യവും,ബംഗാളിന്റെ സാഹചര്യവും വ്യത്യസ്തമാണ്.കേരളത്തില്‍ ടി.എം.സിയെപ്പോലെയുള്ള പാര്‍ട്ടിയല്ല ഭരിക്കുന്നത്.ബംഗാളില്‍ ടി.എം.സി കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്‍ഷമായി സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നു.അതിനാല്‍ കേരളത്തിന്റെയും ബംഗാളിന്റെയും രാഷ്ട്രീയസാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമാണ്.

സംയുക്ത മോര്‍ച്ചയില്‍ ഇടതുപാര്‍ട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം മത്സരിക്കുന്ന ഐ.എസ്.എഫ്. വര്‍ഗ്ഗീയപാര്‍ട്ടിയാണെന്നാണ് ബി.ജെ.പിയുടെ ആരോപണം.എന്താണ് പ്രതികരണം?

ഇത് തികച്ചും തെറ്റാണ്.ഐ.എസ്.എഫ് മത്സരിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്‍ഥികളില്‍ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരുമുണ്ട്. ചാറ്റര്‍ജി,ബ്രാഹ്മണര്‍,സോറന്‍ തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട്. ചാറ്റര്‍ജിയും ബാനര്‍ജിയുമൊക്കെ മുസ്ലീങ്ങളാണോ? സോറന്‍ വിഭാഗം മുസ്ലിമാണോ.പട്ടികജാതി-പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട സ്ഥാനാര്‍ഥികളുണ്ട്.ഐ.എസ്.എഫ് ഇത്തരത്തില്‍ പലവിധ സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ മത്സരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മതമൗലികവാദത്തിനെതിരെ നിലകൊള്ളുന്നവരാണ് ഈ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍. ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ബി.ജെ.പി ഈ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത്.

സിംഗൂര്‍,നന്ദിഗ്രാം വിഷയങ്ങള്‍ ബംഗാളിലെ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നിര്‍ണായകങ്ങളാണ്.വികസനം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇക്കുറിയും ഇത് പരാമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.ഇടത് മുന്നണി സര്‍ക്കാരിന്റെ അന്നത്തെ തീരുമാനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോള്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്?

ഇതെക്കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം.ഭാവിയില്‍ വ്യവസായങ്ങള്‍ അനുവദിക്കുമ്പോള്‍ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ചെറുകിട-ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങളിലും കുടില്‍ വ്യവസായങ്ങളിലുമായിരിക്കും.മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോള്‍, വന്‍കിട വ്യവസായങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ വളരെ ജാഗ്രതയോടെയായിരിക്കും സമീപനം കൈക്കൊള്ളുക.

Content Highlights: West Bengal Assembly Election 2021: secular votes will return to the Left parties- Biman Bose