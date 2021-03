കൊല്‍ക്കത്ത: പാചകവാതക സിലിണ്ടര്‍ വിലവര്‍ധനയ്‌ക്കെതിരെ പദയാത്രയുമായി പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം രണ്ടുമണിയോടെ ഡാര്‍ജിലിങ് മോറില്‍നിന്നാണ് പദയാത്ര ആരംഭിച്ചത്.

